Cabalgatas de Reyes Magos llegan a otros 5 distritos de Madrid este lunes 5 de enero

Además de la Cabalgata central de los Reyes Magos, por la ciudad de Madrid discurrirán este 2026 otras 18 cabalgatas, para el disfrute e ilusión de pequeños y mayores: sus Majestades recorrerán las calles de 16 distritos de la capital. Junto a la cabalgata de Valdebebas (Hortaleza) del viernes 2 y las de Chamartín, Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) y Hortaleza (Sanchinarro) de este sábado 3; un total de 9 cabalgatas han recorrido otros tantos distritos de la ciudad de Madrid este domingo 4.

Se han tratado de los distritos de Fuencarral (Montecarmelo a Barrio del Pilar), Villa de Vallecas, Usera, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Como colofón a esta semana mágica, este lunes día 5 de enero Sus Majestades visitarán a los más pequeños de Latina, Villaverde (cabalgata principal y por San Cristóbal), Barajas, Puente de Vallecas y Vicálvaro (cabalgata principal y por El Cañaveral). También se celebrará la tan esperada Cabalgata Central.

Listado completo: