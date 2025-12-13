Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Chamartín

Ya está todo listo para recibir desde Oriente a Sus Majestades los Reyes Magos en Chamartín. La cabalgata de Reyes 2026, una de las primeras de la ciudad, saldrá el sábado 3 de enero a las 17:00 horas desde la avenida de Pío XII hasta el parque de Berlín, tras recorrer las céntricas calles de Príncipe de Vergara, López de Hoyos, Nieremberg y Marcenado.

Este año, entre comparsas y carrozas se intentará repetir el récord de la edición pasada de más de 1.000 participantes, la mayoría niños, además de músicos y otros artistas y se repartirán miles de kilogramos de caramelos. La Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid abrirá la comitiva, seguida de malabaristas y zancudos.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la la avenida de Pío XII, a la altura del Centro Comercial, a las 17:00 horas, y recorrerá los casi tres kilómetros de recorrido por las calles de Príncipe de Vergara, plaza de Cataluña, López de Hoyos, Nieremberg y Pradillo, finalizando sobre las 20:30 horas en el Auditorio Parque de Berlín, desde donde los Magos de Oriente saludarán y escucharán los deseos de los más pequeños y les repartirán regalos y chocolate.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cortes de tráfico y EMT

Para el correcto desarrollo del evento, resulta imprescindible realizar cortes y desvíos de tráfico en los viales que forman parte del recorrido de la Cabalgata y calles adyacentes desde las 16:30 horas (aproximadamente) del 3 de enero de 2026.

El evento ocasionará afecciones en varias líneas regulares de autobuses que verán modificados sus itinerarios adaptándose a los cortes de tráfico que realicen los Agentes de la Autoridad. El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.