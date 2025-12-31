Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Ciudad Lineal

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Ciudad Lineal el próximo domingo, 4 de enero de 2025. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en la avenida del Marqués de Corbera.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la avenida del Marqués de Corbera, junto al puente de la M-30, a las 17:30 horas, y recorrerá la avenida del Marqués de Corbera, la calle Francisco Villaespesa, la calle Ascao, la calle Emilio Ferrari y la calle Alcalá, hasta llegar sobre las 21:00 horas a la Junta Municipal del Distrito, situada en la avenida de los Hermanos García Noblejas, 16.

Más de 1.700 personas participan en el desfile que estará compuesto por 16 carrozas temáticas, un trenecito y decenas de comparsas musicales. Las tres carrozas reales cerrarán la cabalgata, acompañadas de sus respectivos pajes. A lo largo del recorrido se repartirán más de cinco toneladas de caramelos entre el público. A su llegada a la Junta Municipal de Ciudad Lineal, Sus Majestades de Oriente serán recibidos por la concejala del distrito, Nadia Álvarez. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a los niños congregados en la explanada de la junta municipal y entregarán regalos a los más pequeños.

Plan de movilidad

Para el desarrollo seguro de la cabalgata, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan de movilidad que contará con un dispositivo especial de Policía Municipal para velar por las necesidades en materia de circulación. Además, se van a realizar cortes y desvíos de tráfico en los viales que forman parte del recorrido y las calles adyacentes desde las 17:00 h.

Asimismo, se modificarán los itinerarios de varias líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y de autobuses interurbanos desde las 13:30 hasta las 22:00 h (aproximadamente) para adaptarse a los cortes de tráfico. Las 14 líneas urbanas afectadas son: 4, 15, 28, 38, 48, 70, 71, 77, 104, 105, 109, 110, 113, 210. Y las interurbanas: Línea 286 Madrid (Ciudad Lineal)-Coslada (Ciudad 70); Línea 288 (Ciudad Lineal)-Coslada-San Fernando; y Línea 289 (Ciudad Lineal)-Coslada (Hospital).