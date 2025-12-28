Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Las Tablas

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Fuencarral-El Pardo el próximo sábado, 3 de enero. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el CSC Las Tablas y finalizará en Feria de Navidad.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas iluminadas y decoradas, los tres Reyes Magos saldrán del CSC Las Tablas y pasarán por la avenida del Camino de Santiago, la calle Viloria de la Rioja, la calle Sierra de Atapuerca, la calle San Millán de la Cogolla, la avenida del Camino de Santiago y la avenida de Santo Domingo de la Calzada.

Finalizará en Feria de Navidad, lugar en el que el concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, recibirá a sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar. La música amenizará el recorrido así como los pasacalles de luz con personajes de animación y malabaristas lanzando pompas de jabón.

Participarán AMPA CEIP Blas de Lezo, AMPA CEIP Gabriela Mistral, AMPA CEIP Leopoldo Calvo Sotelo, A.V. Las Tablas y Fundación Aprocor. Será una noche mágica, de ilusión y fantasía endulzada con cientos de kilogramos de caramelos blandos que se repartirán a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata, para el disfrute de mayores y de los más pequeños.