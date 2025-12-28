Este será el recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Fuencarral (Montecarmelo a Barrio del Pilar)

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Fuencarral-El Pardo el próximo domingo, 4 de enero. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el barrio de Montecarmelo y finalizará en el barrio del Pilar.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas iluminadas y decoradas, los tres Reyes Magos saldrán de Montecarmelo (Avenida Monasterio de Silos, 24) y recorrerán avenida de Montecarmelo, calle de Afueras a Valverde, calle de Nuestra Señora de Valverde, avenida del Llano Castellano, calle Marcos de Orueta, calle de San Modesto, Puente Virgen de Begoña y calle Pedro Rico.

Continuará por avenida Monforte de Lemos, pasando por el centro Comercial de La Vaguada, hasta llegar finalmente a la Junta Municipal, sobre las 20:30 horas, lugar en el que el concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, recibirá a sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar. Participarán diversas entidades como AMPA CEIP Antonio Fontán, AMPA CEIP Príncipe Felipe, Colegio Sagrado Corazón, Comisión de Fiesta de Fuencarral, entre otros.

La música amenizará el recorrido así como los pasacalles de luz con personajes de animación y malabaristas lanzando pompas de jabón. Será una noche mágica, de ilusión y fantasía endulzada con cientos de kilogramos de caramelos blandos que se repartirán a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata.