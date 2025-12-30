Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Hortaleza (Sanchinarro)

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Hortaleza el próximo sábado, 3 de enero. A las 18:00 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el Centro Cultural Sanchinarro.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán del Centro Cultural Sanchinarro – Hispanidad hacia la Plaza del Alcalde Moreno Torres, para girar a la derecha en dirección avenida de Francisco Pi y Margall. Posterior subida por la avenida de Francisco Pi y Margall, en dirección a carretera nacional A-1, giro a la derecha por la calle de María Tudor.

Giro a la derecha en dirección a la calle del Príncipe Carlos. Se recorre toda la calle del Príncipe Carlos hasta la glorieta de la avenida del Ingeniero Emilio Herrera, en donde se gira a la derecha para terminar en el Centro Cultural Sanchinarro – Hispanidad, punto de inicio de la cabalgata.

La música de charangas amenizará el recorrido así como los pasacalles con personajes de animación, malabaristas y zancudos. En un recorrido circular, Sus Majestades irán acompañados de un cortejo formado por nueve pasacalles y cuatro carrozas, donde participarán alrededor de 1.200 personas, entre niños y adultos, que repartirán 500 kilogramos de caramelos entre el público.

Los pasacalles están integrados por niños y niñas de diversos centros educativos y asociaciones de vecinos. El concejal-presidente, David Pérez, ha expresado su gratitud a los Reyes Magos “por visitar a los niños de Hortaleza en la época más mágica del año, llenando de ilusión y alegría cada rincón del distrito”. Asimismo, Pérez ha agradecido al personal de la junta municipal y a los centros educativos, asociaciones vecinales y entidades deportivas “su implicación en la organización de esta cabalgata que, por primera vez, se celebra en el distrito, y que se consolidará como uno de los pilares de la programación navideña para el disfrute de todos nuestros vecinos”.