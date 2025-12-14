Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Usera

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Usera el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 17:00 horas, los tres Reyes Magos junto a pasacalles circenses de zancudos, equilibristas y malabaristas harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el Centro Cultural San Fermín.

En esta edición, el recorrido de este desfile lleno de música, color y alegría para todas las edades arrancará desde Centro Cultural San Fermín (avenida de San Fermín, 14) para recorrer las avenidas de Andalucía y de los Poblados y luego las calles Eduardo Barreiros y Salvador Martínez.

De ahí pasará a la avenida de Orcasur, la Plaza del Pueblo y las calles Fernando Ortiz, Campotejar, Gran Avenida y Unidad hasta llegar de nuevo a la avenida Rafaela Ibarra. Posteriormente recorrerá las calles Cristo de la Victoria, Santuario, Almendrales y Marcelo Usera para finalizar sobre las 20:00 horas en la explanada ubicada delante de la Junta Municipal del Distrito.

Durante el recorrido, los Reyes Magos, ayudados por sus pajes y muchos niños, pertenecientes a diversas asociaciones y colectivos del distrito, repartirán miles de kilogramos de caramelos blandos. Al finalizar el recorrido, los niños de Usera podrán entregarles a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente las cartas con sus deseos en una recepción real organizada como cierre de esta celebración. La chocolatada con roscón será en la plaza de la explanada de la Junta Municipal de Usera.

Para hacer más amena la espera de la comitiva real, en la explanada de la Junta Municipal de Usera se celebrarán diferentes actividades infantiles donde los niños podrán disfrutar de espectáculos en los que los villancicos y los cuentos sobre el espíritu de la Navidad serán los protagonistas.

La cita contará con la previsión de una importante afluencia de personas contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades en materia de circulación que se puedan registrar durante el desarrollo de la celebración.