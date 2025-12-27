Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Carabanchel

Los Reyes Magos ya tienen todo listo para llevar la ilusión a todos los hogares de Madrid. Y, de nuevo, este año no se olvidan de Carabanchel, donde el domingo día 4 de enero de 2026 van a recorrer con su cabalgata el distrito, repartiendo caramelos e ilusiones a pequeños y grandes.

Ese día, a las 17:30 horas, las tres carrozas de Sus Majestades de Oriente, acompañadas de su séquito formado por decenas de vehículos y con malabaristas, zancudos y personajes de animación, saldrán de la calle de los Morales, en el PAU, recorriendo la avenida de la Peseta, la avenida de Carabanchel Alto, bajando por Eugenia de Montijo y por General Ricardos, dirección Marqués de Vadillo, hasta llegar sobre las 20:30 horas a sus tronos en el Puente de Toledo, donde les espera el final de fiesta. Allí, el concejal-presidente del distrito Carlos Izquierdo les dará la bienvenida tras su largo viaje desde Oriente.

Cinco carrozas municipales de distinta temática, desde las que se lanzarán 6.000 kilogramos de caramelos, encabezarán la comitiva integrada por 16 camiones organizados por entidades del barrio, principalmente por las AMPAS de algunos colegios del distrito y entidades deportivas. Además, miembros de la Fundación AFADE, asociación que ayuda a enfermos de Alzheimer y sus familias, volverán a participar en el trenecito de la cabalgata, y cuatro pasacalles de animación acompañarán con música la llegada de las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La glorieta de Marqués de Vadillo será el epicentro de la celebración. Desde las 18:00 horas habrá actuaciones con animación para toda la familia. A las 20:00 horas aproximadamente, el concejal Carlos Izquierdo dará la bienvenida a los Reyes Magos y les hará entrega de las llaves de los hogares de Carabanchel, dándoles acceso a cada rincón del distrito para repartir ilusión por la noche. Para finalizar, un año más, se ofrecerán 2.000 raciones de chocolate caliente y roscón a los asistentes.