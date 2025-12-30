Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Moncloa-Aravaca

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Moncloa-Aravaca el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 18:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche.

Los Reyes Magos recorrerán distintas calles del casco urbano de Aravaca para acercarse a niños y mayores antes de su paso por el centro de la ciudad. Varias carrozas llevarán a Melchor, Gaspar y Baltasar desde el Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche hasta la plaza de la Corona Boreal, recorriendo la calle de Húmera, calle Las Rosas de Aravaca (hasta estación de cercanías de Aravaca), calle de las Golondrinas y la avenida La Galaxia, para terminar en la avenida de la Osa Mayor, a la altura de la calle de Pérez de la Victoria.

La música de las charangas amenizará el recorrido así como los pasacalles con personajes de animación, malabaristas, equilibristas y zancudos. Para endulzar el trayecto, los tres Reyes Magos, ayudados por sus pajes y muchos niños, integrantes de asociaciones y colectivos del barrio, repartirán cientos de kilogramos de caramelos blandos.

En la plaza de la Corona Boreal, a las 19:00 horas, las niñas y niños podrán disfrutar de un espectáculo musical mientras esperan la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Allí, los Reyes Magos dirigirán un mensaje especial a las personas asistentes antes de instalarse en una carpa para recibir las cartas de deseos de niños, niñas y familias. Para finalizar la visita real, habrá un espectáculo de fuegos artificiales que llenará de color el cielo del distrito y se celebrará un concierto de villancicos tradicionales.