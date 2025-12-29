Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Moratalaz

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Moratalaz el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en la calle Corregidor Diego de Valderrábano.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la calle Corregidor Diego de Valderrábano (con calle Ramón Areces, frente al Centro Comercial Alcampo) a las 17:30 horas, y recorrerá las calles Corregidor Diego de Valderrábano, Camino de los Vinateros, Plaza del Corregidor Alonso de Tobar, Avenida de Moratalaz, Plaza del Encuentro, Hacienda de Pavones, calle Cañada, Camino de los Vinateros, Avenida Moratalaz, Pico de los Artilleros, Plaza del Corregidor Conde de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones y Fuente Carrantona, finalizando sobre las 20:30 horas frente a la Junta Municipal y al polideportivo de Moratalaz.

La música de charangas amenizará el recorrido así como los pasacalles con personajes de animación, malabaristas y zancudos. Será una noche mágica, de ilusión y fantasía endulzada con miles de kilogramos de caramelos que se repartirán a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata. A su finalización, habrá un espectáculo infantil y el tradicional Saludo Real de Sus Majestades.

Cortes de tráfico

Para el correcto desarrollo del evento, resulta imprescindible realizar cortes y desvíos de tráfico en los viales que forman parte del recorrido de la Cabalgata y calles adyacentes desde las 17 horas (aproximadamente) del 4 de enero de 2026. Como complemento de lo anterior, debido a los preparativos del desfile la calle de Corregidor Diego de Valderrábano registrará cortes de tráfico desde las 15 horas (aproximadamente) del 4 de enero de 2026.

Metro de Madrid

Teniendo en cuenta que la mayoría de los asistentes se desplazarán a pie desde sus domicilios, no se prevén refuerzos programados en el servicio. No obstante, se pondrá en marcha un dispositivo de seguimiento y control para poder atender posibles incrementos puntuales en la demanda de viajeros.

Autobuses de la EMT

El evento ocasionará afecciones a 11 líneas diurnas que verán modificados sus itinerarios adaptándose a los cortes de tráfico que realicen los Agentes de la Autoridad. Las 11 líneas afectadas son: 8, 20, 30, 32, 71, 100, 113, 140, 142, 144 y E4.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido utilizar M-30 y M-40.