Estos serán los recorridos y horarios de las dos Cabalgatas de Reyes 2026 de Villaverde: principal y por San Cristóbal

El próximo día 5 de enero, los Reyes Magos de Oriente visitarán los barrios de Villaverde para saludar a los niños que quieran acercarse a verlos. Así, la cabalgata comenzará a las 17:30 horas en la calle Berrocal hasta la Plaza de los Metales y finalizará sobre las 20:30 horas en el Paseo Alberto Palacios (desde su intersección con Paseo de los Ferroviarios), momento en el que Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los niños del distrito y recogerán sus cartas en mano.

Durante su recorrido repartirán miles de kilogramos de caramelos blandos a los asistentes. La comitiva principal estará compuesta 12 carrozas y 9 comparsas, en la que participan diversas asociaciones y entidades del Distrito de Villaverde, y recorrerá aproximadamente 7 kilómetros por todos los barrios de distrito. En total, unas 550 personas voluntarias se subirán a las carrozas y formarán las comparsas junto a otros 90 participantes de la organización de la cabalgata.

Este año, la cabalgata principal discurrirá por los siguientes viales: Plaza de los Metales, C/ Berrocal, C/ Zafiro, Avda. Rosales, C/Pilar Lorengar, C/Diamante, Ctra. Villaverde a Vallecas, C/ Villajoyosa, C/ Ciudadanía, Avda. Andalucía, C/ Bohemios, C/La del manojo de rosas, C/ Virgen de los Desamparados, C/ Alcocer, Av. Real de Pinto, C/Doctor Martín Arévalo, Paseo Alberto Palacios, Paseo Ferroviarios. Llegada (fin): Paseo de los Ferroviarios, 20:30 horas. Llegada, animación musical y espectáculo pirotécnico

Cabalgata de Reyes Magos San Cristóbal de Los Ángeles

Se trata de una cabalgata de Reyes Magos, constituida por 2 carrozas, una donde irán los RRMM y la otra para los pajes y los carteros reales, acompañadas por varias comparsas compuestas por personas de diversas asociaciones de Villaverde.

Recorrido: inicio a las 17.30 h en la calle Rocafort y finalización sobre las 20:30, en la Plaza Pinazo. Comenzará en la C/ Rocafort (esquina campo de fútbol), en dirección Avenida Andalucía, se gira en C/ María Droc, continua por María Droc hasta el fondo, se gira por C/ Burjasot a la derecha en dirección hacia la piscina, en paralelo al parque, (mismo recorrido que el bus), se gira en C/ Godella, se continua por C/ Rocafort, (mismo recorrido del bus), se continua hasta el punto de inicio, C/ Rocafort (esquina campo de fútbol).

Recepción real y recogida de cartas en Marconi

El 5 de enero a las 12:00 horas, el Centro Cultural Marconi se vestirá de gala para recibir la visita más esperada del año. Melchor, Gaspar y Baltasar harán una parada especial para encontrarse con los niños y niñas del barrio, quienes podrán entregar sus cartas en mano y compartir sus deseos de última hora antes de la gran noche de Reyes.

