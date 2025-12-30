Estos serán los recorridos y horarios de las dos Cabalgatas de Reyes 2026 de Vicálvaro: principal y por El Cañaveral

El distrito de Vicálvaro celebrará el lunes, 5 de enero de 2026, su cabalgata de los Reyes Magos, cuyo primer recorrido transcurrirá por el nuevo barrio de El Cañaveral y el segundo por los barrios de Valdebernardo, Casco Histórico y Valderrivas.

En cuanto a la comitiva de El Cañaveral, saldrá a las 16:00 horas del número 30 de la calle de Victoria Kent, para recorrer las calles de Luis Ocaña, Alcalde Andrés Madrid Dávila, Suertes de la Villa, Marqués de Casa Tilly, avenida de Blas de Lezo y calle Ilusión. Este recorrido tendrá su final sobre las 17:00 horas en el cruce de la avenida de Miguel Delibes con la calle de la Cañada de Vicálvaro a San Fernando.

El segundo recorrido de los Magos de Oriente se iniciará a las 18:30 horas en el Centro Cultural de Valdebernardo, en el bulevar de Indalecio Prieto, para avanzar por las calles Camino Viejo de Vicálvaro y Calahorra, paseo de los Artilleros, calle San Cipriano, las avenidas Gran Vía del Este y Aurora Boreal, y la calle Minerva. La cabalgata finalizará sobre las 20:30 horas en el recinto ferial de la calle Villablanca, donde una actuación musical amenizará la llegada de Sus Majestades de Oriente.

La comitiva de las cabalgatas estará compuesta por ocho carrozas temáticas, los tronos reales, un trenecito, comparsas musicales y un espectáculo de pasacalles que animará el recorrido. Los Reyes Magos cerrarán el desfile, acompañados por decenas de pajes y asistentes reales que repartirán más de dos toneladas de caramelos entre el público. Al finalizar la cabalgata, Sus Majestades entregarán regalos a los más pequeños.