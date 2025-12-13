Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Latina

Un año más sus majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a recorrer las calles del distrito madrileño de Latina para que niñas y niños, mayores y jóvenes, puedan disfrutar con Melchor, Gaspar y Baltasar. La cabalgata de Reyes Magos en Latina se celebrará el lunes 6 de enero de 2026.

Una gran cabalgata que dejará a su paso miles de kilogramos de caramelos y mucha alegría a lo largo de unos ocho kilómetros de recorrido y con la participación de cerca de 2.000 personas en la comitiva del convoy real. La Junta Municipal de Latina cuenta con la colaboración de las asociaciones de las familias del alumnado escolar (AMPA y AFA), asociaciones vecinales y juveniles y otras entidades locales para que la ilusionante cabalgata de Reyes de este año despliegue una vez más toda su magia.

A las 17:00 horas saldrán las carrozas desde el número 1 del Paseo de Extremadura y recorrerán el distrito pasando por la Plaza de Puerta del Ángel, el Alto de Extremadura, Higueras, Alhambra, Duquesa de Parcent, Camarena, Ocaña (intercambiador de Aluche), Avenida de Las Águilas, Rafael Finat y final en la Plaza Distrito Latina (anexa a sede de la Junta de Latina), a las 19:55 horas (aproximadamente).

La cabalgata de Reyes llegará, en torno a las 20:00 horas a la plaza Distrito Latina, donde tendrá lugar el fin de fiesta con Los Zumikids y su espectáculo musical “Fiesta en la noche de Reyes” de Zumo Animaciones, que invita al público a participar de la diversión y la alegría.

El escenario al aire libre, que tradicionalmente se decora con un belén con figuras en tamaño natural, estará adaptado para personas con diversidad funcional. Allí, los Reyes Magos atenderán a su querido público infantil, que podrá entregar su carta de deseos, si esperaron al último momento, y hacerse la tradicional foto con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Horarios aproximados de paso

17:00 h. Salida desde Paseo de Extremadura, 1.

17:05 h. Plaza de Puerta del Ángel.

17:20 h. Alto de Extremadura.

17:30 h. Calle Higueras.

17:40 h. Calle Alhambra.

18:00 h. Calle Duquesa de Parcent.

18:25 h. Calle Camarena.

19:05 h. Calle Ocaña, Intercambiador de Transportes de Aluche.

19:10 h. Avenida de las Águilas.

19:25 h. Calle José de Cadalso cruce con Avenida de Las Águilas.

19:35 h. Calle Rafael Finat.

19:50 h. Calle Rafael Finat cruce con Calle Guareña.

19:55 h. Plaza Junta Municipal de Distrito Latina

Movilidad y tráfico

Como cada año, la cita con la cabalgata de Reyes organizada por la Junta Municipal del Distrito de Latina tiene en previsión una importante asistencia de público que en los momentos de mayor afluencia puede llegar a las 100.000 personas con una inevitable repercusión en la movilidad y tráfico del espacio público.

Con el objetivo de preservar la seguridad en la vía pública, desde las 16:30 horas, aproximadamente, se producirán cortes y desvíos de tráfico en las zonas del recorrido y alteraciones en el servicio de líneas de autobús, estaciones de taxi y de BiciMAD. También se verán afectadas diversas reservas de estacionamiento de vehículos, así como la entrada a aparcamientos para residentes.