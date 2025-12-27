Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Barajas

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Barajas el lunes, 5 de enero. A las 18:00 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en la Avenida de Logroño, 177.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la Avenida de Logroño, 177 (desde el parking del Parque Juan Carlos I), a las 18:00 horas, y recorrerá la Avenida de Logroño, pasando por la glorieta Ermita de la Virgen de la Soledad, Avenida de Logroño y la Avenida General, finalizando en la Plaza Mayor de Barajas sobre las 20:30 horas.

Para que la espera se haga más amena a los que aguardan en la plaza, habrá espectáculos familiares. Una vez en la plaza, los Reyes Magos saludarán a los congregados desde el escenario y a buen seguro tendrán unas palabras para todos los presentes. Tras un breve espectáculo musical, se dirigirán al Centro Cultural Villa de Barajas, en la calle Botica 7, donde se celebrará la tradicional recepción en la que los más pequeños podrán saludarlos de cerca.

ESPECTÁCULO MUSICAL en escenario de Plaza Mayor de Barajas, desde la salida de la Cabalgata a las 18:00 horas hasta las 20:30 horas aproximadamente. Durante el espectáculo se dará a conocer el fallo del Jurado del Concurso de Belenes del Distrito con la entrega de los premios.

SALUDO DE LOS REYES MAGOS. En la Plaza Mayor de Barajas, desde la llegada de la Cabalgata (sobre las 20:00 horas aproximadamente) y con una duración aproximada de 15 minutos (hasta las 20:15 horas aproximadamente). Los integrantes de la comitiva subirán al escenario y bailarán todos juntos.

RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS en C.C. Villa de Barajas Botica 7. Los niños del distrito podrán fotografiarse con los Reyes Magos y saludarlos, recibiendo un cono de chucherías. Recepción de los Reyes Magos en el Centro Cultural Villa de Barajas (Calle Botica 7, Edificio Nuevo) de 20:30 horas a 22:00 horas aproximadamente (recepción en el interior, pero con filas del público para el acceso en Calle Botica, 7 y salida por Avenida General). Amenización musical, y globoflexia en el acceso al centro durante la espera.