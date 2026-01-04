Cultura y Ocio

FLOW: un espectacular show inmersivo de luces y sonido llega a Madrid tras conquistar a espectadores en todo el mundo

Tras cautivar a más de 2 millones de visitantes en todo el mundo, PROJEKTIL presenta en Madrid, junto a Fever, su nuevo espectáculo inmersivo: FLOW. FLOW combina el esplendor orquestal, la poesía lírica y sinfónica con un diseño sonoro creativo y ritmos electrónicos, en perfecta simbiosis con impresionantes proyecciones artísticas de luz.

Imagina un concierto donde tus ojos permanecen abiertos, pero todo a tu alrededor se transforma en un sueño. FLOW hace que las paredes desaparezcan, se abran nuevas dimensiones y sonido e imagen se fusionen en una experiencia que no deja indiferente a nadie. FLOW nace de una de las obras más queridas de la música clásica: La Moldava de Smetana, reimaginada con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga y una dirección artística que mezcla tradición y creatividad.

El resultado: una versión contemporánea llena de ritmos electrónicos, melodías frescas y un diseño sonoro que sorprende en cada instante. La naturaleza se convierte en protagonista: ríos que fluyen, bosques que crecen y paisajes que se transforman ante tus ojos, invitándote a reconectar con la fuerza y la belleza del mundo natural.

Diseñado para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, FLOW es un viaje artístico accesible para todos: desde amantes de la música clásica hasta exploradores de nuevas experiencias visuales y sensoriales. Madrid será el siguiente destino de este proyecto internacional de PROJEKTIL, trayendo la magia del arte digital y las experiencias inmersivas a la ciudad.

Tu viaje inmersivo en FLOW

  • Los manantiales – El inicio del viaje Un comienzo poético y musical que da vida al nacimiento del Moldava, con luz, melodías suaves y ritmos que fluyen como el agua.
  • A través del bosque – Naturaleza salvaje Bosques densos, animales en movimiento y proyecciones que te rodean: aquí la naturaleza cobra vida ante tus ojos.
  • La celebración en la orilla – Alegría pura Música folclórica, ritmos vibrantes y un mundo visual lleno de energía: un momento para bailar con la vista y el corazón.
  • Noche mágica – Un mundo de ensueño Ninfas bailando bajo la luz de la luna, arpas y sonidos electrónicos que crean una atmósfera mágica e inolvidable.
  • Rápidos – Energía en movimiento El Moldava corre salvaje y poderoso. Luces, sinfonía y electrónica que te hacen sentir la fuerza del agua.
  • El orgulloso Moldava – Majestuosidad El río fluye tranquilo y majestuoso. Proyecciones que muestran paisajes y ciudades a su paso, dejando una sensación de grandeza y calma.
  • El gran final – El flujo imparable El Moldava desemboca en el Elba, pero la experiencia sigue: un final épico que celebra la fuerza imparable de la naturaleza y la magia de FLOW.

Información:

  • Fecha: Del 10 de enero al 19 de abril de 2025
  • Horarios: Sesiones de tarde y noche,  con varios pases diarios (consultar horarios específicos en la web del evento)
  • Lugar: Comunidad Evangélica de Habla Alemana – Friedenskirche, Paseo de la Castellana 6, Madrid.

