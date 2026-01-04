FLOW: un espectacular show inmersivo de luces y sonido llega a Madrid tras conquistar a espectadores en todo el mundo

Tras cautivar a más de 2 millones de visitantes en todo el mundo, PROJEKTIL presenta en Madrid, junto a Fever, su nuevo espectáculo inmersivo: FLOW. FLOW combina el esplendor orquestal, la poesía lírica y sinfónica con un diseño sonoro creativo y ritmos electrónicos, en perfecta simbiosis con impresionantes proyecciones artísticas de luz.

Imagina un concierto donde tus ojos permanecen abiertos, pero todo a tu alrededor se transforma en un sueño. FLOW hace que las paredes desaparezcan, se abran nuevas dimensiones y sonido e imagen se fusionen en una experiencia que no deja indiferente a nadie. FLOW nace de una de las obras más queridas de la música clásica: La Moldava de Smetana, reimaginada con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga y una dirección artística que mezcla tradición y creatividad.

El resultado: una versión contemporánea llena de ritmos electrónicos, melodías frescas y un diseño sonoro que sorprende en cada instante. La naturaleza se convierte en protagonista: ríos que fluyen, bosques que crecen y paisajes que se transforman ante tus ojos, invitándote a reconectar con la fuerza y la belleza del mundo natural.