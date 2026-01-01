Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de San Blas-Canillejas

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de San Blas-Canillejas el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en el Centro Cultural Antonio Machado y que atravesará algo más de 7 kilómetros durante los que se repartirán más de 3.000 kilogramos de caramelos. Se prevé una gran afluencia, con picos de hasta 18.000 asistentes.

La comitiva se formará en la calle de San Román del Valle, en el tramo comprendido entre la avenida de Guadalajara y la calle de Arcos de Jalón. Circulará por la calle de Ajofrín, avenidas de Alberique y Hellín, calles de Pobladura del Valle, Arcos de Jalón, Julia García Boután, avenida de Niza, paseo de Ginebra, calles de Suecia, María Sevilla Diago, avenida de Canillejas a Vicálvaro, calles de Aquiles, Lucano, Canal del Bósforo, San Mariano, Néctar, Valderrobres y Torre Arias (Centro de Servicios Sociales Torre Arias).

La cabalgata contará con ocho carrozas formadas por clubes deportivos, centros educativos y asociaciones del distrito, junto a majorettes, bandas de música, pasacalles y charangas que acompañarán a Sus Majestades de Oriente. Durante el transcurso de la cabalgata, la Junta Municipal ha organizado actuaciones para animar la espera.

Una vez terminado el desfile, sobre las 21:00 horas, la concejala-presidenta del distrito, Almudena Maíllo, entregará la llave mágica que abre las casas de todo el distrito a Sus Majestades los Reyes Magos. Este emocionante momento va acompañado de los saludos de Melchor, Gaspar y Baltasar a todos los presentes.

Dispositivo especial de tráfico

Con motivo de la tradicional Cabalgata de San Blas-Canillejas, el distrito contará con un plan de movilidad específico que afectará tanto al tránsito de vehículos como al estacionamiento. Los cortes de tráfico se realizarán de forma escalonada, iniciándose el grueso de las restricciones a partir de las 17:00 horas, coincidiendo con el avance de la comitiva real por el itinerario principal y las calles aledañas.

Cortes anticipados y restricciones de aparcamiento

No obstante, las alteraciones comenzarán mucho antes en el punto de inicio. Debido a las labores de montaje y organización, la calle San Román del Valle (en el tramo comprendido entre Arcos de Jalón y la avenida de Guadalajara) permanecerá clausurada al tráfico desde las 9:00 horas de la mañana del domingo.

Asimismo, se han establecido limitaciones de estacionamiento a lo largo de toda la ruta. Los vecinos podrán identificar las zonas prohibidas mediante la señalización excepcional instalada en la vía pública con 48 horas de margen. Las autoridades advierten que los horarios de apertura y cierre de las calles podrán oscilar según el criterio de la Policía Municipal y la afluencia de público.

Afectaciones en la red de la EMT

El transporte público también se verá condicionado por el desfile. Un total de nueve líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán desvíos o modificaciones en su ruta para evitar el recorrido de la cabalgata. Los usuarios de las líneas 4, 28, 38, 48, 140, 153, 165, 167 y E2 deberán consultar las paradas provisionales habilitadas durante la tarde del domingo.