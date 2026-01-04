Cada madrileño gastará casi 18 euros de media en el Sorteo de ‘El Niño’ 2026, dos más que el año pasado

Este martes, 6 de enero, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 pondrá en juego 770 millones de euros en premios. Según las cifras de consignación publicadas por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los ciudadanos de la Comunidad de Madrid gastarán este año una media de 17,84 euros por persona, lo que supone casi un euro menos que el promedio del conjunto de España, fijado en 18,77 euros. Sin embargo, esto será unos 2 euros más que el año pasado en la región capitalina, con 15,70.

El análisis por comunidades revela contrastes significativos en la inversión ciudadana. Asturias lidera el gasto por habitante con 31,37 euros, seguida de cerca por Castilla y León (30,04 €) y La Rioja (28,17 €). Otras regiones que superan la media del país son la Comunidad Valenciana (26,17 €), Cantabria (24,39 €), País Vasco (23,82 €), Aragón (23,44 €), Castilla-La Mancha (21,56 €), Murcia (20,88 €) y Galicia (19,67 €).

Por el contrario, Madrid se integra en el bloque de las autonomías con menor desembolso per cápita, junto a Baleares (9,40 €), Cataluña (12,96 €), Navarra (13,01 €), Canarias (13,67 €), Extremadura (15,12 €) y Andalucía (15,47 €). En la cola de la lista se sitúan Ceuta y Melilla, con medias de 3,81 y 4,42 euros respectivamente.

Madrid, potencia en volumen global

A pesar de que el gasto individual sea moderado, la alta densidad de población de la Comunidad de Madrid la mantiene como el tercer motor de ventas del sorteo en términos absolutos. La región cuenta con una consignación total de 124,9 millones de euros, una cifra solo superada por la Comunidad Valenciana (139,1 millones) y Andalucía (133,3 millones).

El resto del reparto sitúa a Cataluña con 104,1 millones, mientras que regiones como Castilla y León (71,7 millones), Galicia y País Vasco (ambas con 53,1 millones) presentan volúmenes intermedios. En el extremo opuesto, el menor flujo de lotería corresponde a las ciudades autónomas (316.800 € en Ceuta y 379.200 € en Melilla), seguidas de Navarra (8,8 millones) y La Rioja (9,1 millones).

Detalles de un sorteo de 1.100 millones

La cita tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Madrid mediante el sistema tradicional de bombos múltiples. Para este 2026, la emisión global asciende a 1.100 millones de euros (55 series de 100.000 billetes), destinando el 70% de dicha cantidad a los premios. La estructura de los galardones principales se mantiene intacta:

Primer Premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € al décimo).

Segundo Premio: 750.000 € por serie (75.000 € al décimo).

Tercer Premio: 250.000 € por serie (25.000 € al décimo).

Además, el sorteo incluye una amplia red de premios menores, destacando 20 extracciones de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros por serie, consolidando a «El Niño» como el sorteo favorito para quienes buscan una segunda oportunidad tras la Lotería de Navidad.