Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Puente de Vallecas

El lunes, 5 de enero de 2026, la Cabalgata de Reyes Magos volverá a iluminar las calles del distrito madrileño de Puente de Vallecas, llenando de ilusión a nuestros pequeños, mientras disfrutan de un desfile repleto de luz, música y miles de caramelos. La comitiva real partirá a las 18:00 horas desde la calle Extremeños, junto al Jardín Campo de la Paloma, para recorrer las avenidas de Pablo Neruda, Palomeras, Buenos Aires y La Albufera, hasta llegar a la antigua sede de la junta municipal.

En esta edición participarán cerca de 2.600 personas en la cabalgata, que contará con un total de once carrozas. Ocho de ellas serán aportadas por la junta municipal: tres se reservarán para Melchor, Gaspar y Baltasar, en otras tres actuarán compañías artísticas realizando espectaculares números acrobáticos y circenses, una estará dedicada a la asociación de personas con discapacidad Natyasastra y la última estará destinada a los centros de mayores del distrito. Además, la carroza del rey Baltasar contará con la actuación en directo de la compañía Gandalf, que acompañará a su majestad durante todo el recorrido.

La comitiva se completará con una carroza en la que estarán representados los colectivos ecuatorianos residentes en Puente de Vallecas, otra perteneciente a la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y un autocar de la Agencia para el Empleo.

El desfile se abrirá con la actuación de una compañía artística formada por siete componentes, que sorprenderá al público con números sobre zancos, aéreos y malabares. A lo largo del recorrido desfilarán 34 grupos, integrados por colegios, AMPAs y entidades, además de siete grupos musicales entre charangas y batucadas y dos escuelas de danza. Para agasajar a todos los niños que acuden con sus familias como espectadores, la comitiva repartirá 3.500 kilogramos de caramelos y 3.000 bolsas de conos de chuches.

Recepción a los Reyes Magos

Al final del recorrido, la Banda de Música de Vallecas amenizará la espera hasta la llegada del séquito real. A las 20:00 h, los Reyes Magos serán recibidos por representantes municipales y saldrán al balcón de la antigua junta municipal para saludar a las familias, acompañados del concejal del distrito, Ángel Niño, quien les entregará la llave de Puente de Vallecas.

Antes de despedirse, Melchor, Gaspar y Baltasar bajarán para atender las peticiones de los niños y hacerse con ellos una fotografía de recuerdo. En este último momento se repartirán otras 1.000 bolsas adicionales de chuches y un regalo como regalo navideño un estuche de pinturas, con el que podrán hacer volar su imaginación.

Baile de Reyes

Los adultos continuarán la celebración, a partir de las 21:00 h, con el tradicional Baile de Reyes, que este año se traslada al Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda, situado en el número 8 de la calle Gerardo Diego. La entrada será libre hasta completar aforo y los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de una porción de roscón con nata y chocolate, cotillón y de la música en directo ofrecida por la orquesta “Noches de Neón”. Será una velada perfecta para cerrar una de las noches más especiales y mágicas de Puente de Vallecas.