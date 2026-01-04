Madrid, preparada para recibir a los Reyes Magos en una gran Cabalgata Central sobre ‘El saber compartido’

Los Reyes Magos llegan este lunes, 5 de enero, a Madrid guiados por la estrella de Belén y una constelación coronada por ángeles custodios, en uno de los momentos más mágicos y esperados de la Navidad en la ciudad. Bajo el lema ‘El saber compartido’, la cabalgata de Reyes 2026 propone un viaje muy especial junto a los tres hombres sabios, que va más allá del relato tradicional, para celebrar la curiosidad, las ganas de aprender y el deseo de entender el mundo. El desfile hará una travesía por el conocimiento y será un homenaje tanto a los Reyes Magos, guardianes de los antiguos saberes, como a quienes hoy recogen su legado: todos aquellos que, en su día a día, transmiten el saber a las nuevas generaciones.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán rodeados de un cortejo de más de un millar de personas que partirá de la plaza de San Juan de la Cruz a las 18:00 horas, transcurrirá por el paseo de la Castellana y el de Recoletos hasta finalizar con el discurso de Sus Majestades en la plaza de Cibeles, poco antes de las 21:00 h, para después entregar los regalos a todos los niños de Madrid. Las tres carrozas reales irán acompañadas de otras doce y diez compañías profesionales tanto nacionales como internacionales.

La Policía Municipal de Madrid abrirá el desfile con su Banda de Música y el Escuadrón de Caballería, seguidos de dos autobuses Naviluz, dos unidades móviles de SAMUR-Protección Civil y dos de SAMUR-Social, rodeadas de profesionales que caminarán junto a los vehículos. A este despliegue, se sumará el Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento y la carroza de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), mientras que el Cuerpo de Bomberos de Madrid cerrará esta sección del desfile con algunos de los vehículos más emblemáticos de su museo como el Dennis, la autoescala Magirus y la escala de 50 metros de Bomberos Ayuda, todos acompañados por profesionales a pie.

En el siguiente tramo, la estrella de Oriente tomará el protagonismo como la luz que guía y anuncia la llegada de la comitiva de Sus Majestades, seguida de cuatro constelaciones y acompañada por un singular cortejo de ocho ángeles custodios de la compañía Pablo Méndez, cuya elegante presencia anticipa uno de los momentos más simbólicos y esperados de la noche.

A continuación, la Unidad Especial de Caballería de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional abrirá paso a las carrozas de la Archidiócesis de Madrid, Amazon, Madrid Calle 30 y Suchard. Tras ellas, y acompañados de la música, el ritmo y la alegría de Swing Engine Marching Band, 15 personajes literarios, de la compañía Morboria, que simbolizan ‘el regalo de leer’, en homenaje a los libros y a los personajes que han poblado nuestra imaginación y, sobre todo, a quienes nos enseñan a amarlos: los maestros, los padres y las personas que nos leyeron un cuento antes de dormir y encendieron la chispa de la curiosidad y el asombro.

El desfile continuará con las carrozas de HBO Max, Metro de Madrid, Teatro Real y Urbaser. Tras ellas, desde Wisconsin (Estados Unidos), irrumpirá con fuerza y precisión Wall of Sound Marching Band, desplegando una impresionante coreografía sonora que abrirá el paso a las carrozas de la Universidad CEU San Pablo, Clan TV-RTVE, Repsol y El Corte Inglés.

La comitiva de los Reyes Magos

La Banda de Clarines del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil encabezará la comitiva de los Reyes Magos, junto a cinco abanderados y 15 pajes que anunciarán el momento más esperado de la noche, la aparición de los Reyes Magos en su espectacular y luminosa comitiva. Del cosmos surgen los pájaros sabios, que viajan junto a diez planetas de la compañía Paraddax Show, trazando constelaciones con sus alas y siguiendo el rumbo que marca el periscopio del rey Melchor, símbolo de la mirada que busca, enseña y descubre. Es el homenaje de la ciudad de Madrid a los maestros que, a lo largo de los siglos, han despertado la curiosidad y han enseñado a mirar el mundo con nuevos ojos, recordando que el conocimiento no es un punto de llegada, sino un viaje infinito.

El rey Melchor será el primero en hacer acto de presencia. Procedente de la zona más oriental de Europa, en una carroza que representa la sabiduría de los cielos, recreando un observatorio nómada con un gran astrolabio, esferas celestes y telescopios que evocan la ciencia de las estrellas y el arte de mirar para comprender lo que nos rodea. En sus manos llevará el presente que ofrecerá al Niño Jesús: el oro, que simboliza la luz solar, la inteligencia divina y los bienes espirituales, con el que reconoce su condición de rey.

Le acompaña una manada de ciervos, de la compañía Remue-Ménage, que danzarán junto al cortejo del rey Melchor. Representan la gracia, la belleza, la velocidad y la fuerza, virtudes nobles que rodean a quienes buscan la verdad con determinación y dulzura. Junto a esta y a las otras dos carrozas, caminará una comitiva de más de 50 pajes y estrellas, ayudando a cada uno de los magos en una de las misiones más importantes de la caravana: repartir caramelos, como anticipo de los regalos, a los miles de niños asistentes a la cabalgata.

Seguidamente, procedente de la lejana Asia, y escoltada por cinco abanderados y 15 pajes, entrará la carroza del rey Gaspar, concebida como una ciudad clásica en movimiento. Entre columnas, capiteles y molduras se entrelazan reglas, compases y escuadras en un juego de equilibrios entre geometría y arquitectura. Este paisaje de líneas y proporciones simboliza la sabiduría de los números, basada en la armonía y la paciencia del conocimiento. En sus manos, Gaspar lleva el incienso que ofrece al Niño Jesús, una mezcla sagrada cuyo humo purifica y une lo terrenal con lo divino, reconociéndole como Dios y puente entre la tierra y el cielo. Gaspar llegará acompañado de un grupo de zorros legendarios, de la compañía Remue-Ménage que, astutos y atentos, avanzarán a paso sereno como guardianes de las enseñanzas antiguas y misteriosas y como mensajeros de ingenio, adaptación y lucidez, cualidades esenciales para quien busca comprender más allá de lo evidente.

Desde África, precedida por cinco abanderados y 15 pajes, la majestuosidad de la carroza del rey Baltasar, concebida como una gran biblioteca en movimiento, confluencia de todos los saberes y representación de la sabiduría de las letras. Con manuscritos, mapas, poemas y códices que evocarán el conocimiento heredado de quienes escribieron antes, un recuerdo de que las letras son ideas y las ideas motor del desarrollo humano. En este viaje real, Baltasar portará la mirra, una resina preciosa que simboliza la fragilidad de la vida, reconociendo al Niño Jesús como hombre y aceptando su naturaleza mortal y su destino de sacrificio.

Como colofón del desfile, un espectacular elefante, de la compañía Planète Vapeur, acompañará al rey Baltasar que, imponente y sereno, avanzará como encarnación de la sabiduría, una representación de la inteligencia, la protección, la salud y la longevidad, cualidades esenciales para quien camina con conciencia y cuida de lo que importa. Su paso firme y majestuoso transmite equilibrio y respeto, recordando que la verdadera grandeza se mueve con calma y memoria.

Este año, la cabalgata cuenta con un equipo de excepción: Ricardo Sánchez Cuerda (escenógrafo y diseñador de las carrozas reales), Nuria Castejón (coreógrafa y dirección de escena), Gabriela Salaverri (diseñadora de vestuario), Pedro Chamizo (diseñador de iluminación y visuales), Sabina Atlanta y Beatriz Carballo (ayudantes de vestuario), Miguel Ángel Infante (utilería), Peris Costume (confección de vestuario) y Scnik Móvil (construcción de carrozas de los Reyes Magos).

Escenario de Cibeles

No solo en las calles de Madrid reinará un espectáculo grandioso, en la plaza de Cibeles, el circo, la magia y la danza serán protagonistas hasta la entrada de las carrozas de Sus Majestades. El Teatro Circo Price ofrecerá un fragmento de su espectáculo Circo Price en Navidad-Sueña Despierto, dirigido por José Luis Iborra. Después, el cuerpo de baile de la cabalgata, bajo la dirección de Nuria Castejón, presentará una coreografía especialmente creada para esta noche. Como guinda, el prestigioso mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo concebido en exclusiva para esta celebración.

Tras la bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los discursos de Sus Majestades los Reyes Magos, un impresionante despliegue piromusical pondrá el broche de oro final a la cabalgata de Reyes 2026. A su término, los tres Reyes Magos abandonarán la sede del Ayuntamiento para proceder a repartir los regalos a los niños de Madrid.

Patrocinadores

La programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Madrid cuenta este año con el apoyo de El Corte Inglés y Repsol, como patrocinadores principales, a los que se suman Amazon, Generali, HBO Max, Mastercard, Seedtag, Suchard, Urbaser y Volvo. También colabora en esta edición, la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Por su parte, Repsol es el encargado de impulsar las carrozas que forman parte de la cabalgata de Reyes que, por primera vez, se moverán con energía 100 % renovable, tanto en electricidad como en combustible 100 % renovables, contribuyendo así a la reducción de emisiones de CO 2 . Acompañarán, además, las carrozas de la Archidiócesis de Madrid, Madrid Calle 30, Metro de Madrid, Teatro Real y RTVE.

La cabalgata podrá seguirse a través de la retransmisión en directo tanto de RTVE, en su emisión nacional e internacional, como de Telemadrid.

Una cabalgata de Reyes accesible

Para que todas las personas puedan disfrutar lo mejor posible de la visita de Sus Majestades de Oriente, a lo largo del recorrido de la cabalgata, se han previsto cinco puntos señalizados reservados para personas con discapacidad, especialmente en silla de ruedas, y con movilidad reducida que no puedan acceder al resto de asientos en grada.

Estas zonas estarán acotadas y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. Estarán situadas siempre en el lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile en: plaza de San Juan de la Cruz (zona de reserva más cercana a calle Ríos Rosas), plaza del Doctor Marañón (zona de reserva más cercana a calle José Abascal), glorieta de Emilio Castelar (zona de reserva más cercana paseo General Martínez Campos) y plaza de Colón (dos zonas de reserva cercanas a ambos lados de calle Génova). Para el acceso, cada persona con discapacidad podrá llegar con un máximo de dos acompañantes. El espacio se ocupará por orden de llegada hasta completar el aforo y podrá solicitarse la tarjeta de discapacidad o documento acreditativo equivalente.

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid mantiene el compromiso con el reparto solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles a través de invitaciones a entidades sociales y asociaciones del tercer sector para el acceso prioritario de niños hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad. También se pondrá a disposición de las personas que lo soliciten, por orden de llegada hasta completar el aforo, equipos de accesibilidad de contenidos (audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias). El acceso de las personas con discapacidad al patio de butacas de Cibeles se realizará por detrás de la plaza, entre las calles de Recoletos y de Alcalá, zona señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad.