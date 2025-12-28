Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Tetuán

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Tetuán el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 18:00 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que marchará por la calle Bravo Murillo.

Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la calle Bravo Murillo a la altura de la Glorieta de Cuatro Caminos a las 18:00 horas, y llegarán dos horas después a la Junta Municipal del Distrito (Bravo Murillo, 357).

Dentro del desfile destacan la carroza de la junta municipal con estrellas y ángeles, el pasacalle de unicornios y mariposas luminosas, y las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, que irán acompañadas por comitivas disfrazadas y zancudos, que repartirán 1.500 kilogramos de caramelos a los vecinos.

Desde las 18:00 horas hasta la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, los niños podrán disfrutar con una proyección audiovisual de estampas navideñas y un espectáculo musical en un escenario que se instalará en la calle de Bravo Murillo, 357. Ese será precisamente el punto final del recorrido, donde la concejala-presidenta Paula Gómez-Angulo Amorós les dará la bienvenida tras su largo viaje desde Oriente.