Cultura y OcioDistritosNoticiasVilla de Vallecas

Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Villa de Vallecas

Gacetín Madrid

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el distrito de Villa de Vallecas el próximo domingo, 4 de enero de 2026. A las 17:30 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará en la calle Rayo Vallecano de Madrid, esquina con la avenida de las Suertes.

Acompañados del cortejo real, los tres Reyes Magos saldrán de la calle Rayo Vallecano de Madrid a las 17:30 horas, y recorrerá la avenida de las Suertes girando por Calle Peñaranda de Bracamonte, y de ahí se enlaza calle Real de Arganda en dirección al Metro Villa de Vallecas. En calle Real de Arganda se gira a la Plaza de Juan Malasaña donde finaliza el desfile.

En ese lugar, Sus Majestades serán recibidas y se acomodarán para que los pequeños de la casa les entreguen su carta y se fotografíen con ellos. Será una noche mágica, de ilusión y fantasía endulzada con miles de kilogramos de caramelos que se repartirán a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Problemas de circulación en toda la Línea 11...

Muere el actor Héctor Alterio a los 95...

Más de 30.000 personas participan este domingo en...

Este será el recorrido y el horario de...

Este será el recorrido y el horario de...

Tetuán inaugura la Navidad con un concierto coral...

El Hospital 12 de Octubre, entre los mejores...

‘Chamartín Brilla’ ofrece más de 70 actividades en...

El espectáculo familiar ‘Boira’ y el Concierto Roscón...

Malandain Ballet Biarritz presenta en Madrid ‘Les Saisons’...

Comentarios