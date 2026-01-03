Madrid ciudadNoticias

Cabalgatas de Reyes Magos llegan a 9 distritos de Madrid este domingo 4 de enero

Además de la Cabalgata central de los Reyes Magos, por la ciudad de Madrid discurrirán este 2026 otras 18 cabalgatas, para el disfrute e ilusión de pequeños y mayores: sus Majestades recorrerán las calles de 16 distritos de la capital. Junto a la cabalgata de Valdebebas (Hortaleza) del viernes 2 y las de Chamartín, Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) y Hortaleza (Sanchinarro) de este sábado 3; un total de 9 cabalgatas recorrerán otros tantos distritos de la ciudad de Madrid este domingo.

Así, este 4 de enero se celebrarán en Fuencarral (Montecarmelo a Barrio del Pilar), Villa de Vallecas, Usera, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Y el día 5 de enero en Latina, Villaverde (principal y por San Cristóbal), Barajas, Puente de Vallecas y Vicálvaro (principal y por El Cañaveral), más la Central.

Listado completo:

