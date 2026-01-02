Cabalgatas de Reyes Magos en Madrid este sábado 3 de enero (horarios y recorridos)

Además de la Cabalgata central de los Reyes Magos, por la ciudad de Madrid discurrirán este 2026 otras 18 cabalgatas, para el disfrute e ilusión de pequeños y mayores: sus Majestades recorrerán las calles de 16 distritos de la capital. Junto a la cabalgata de Valdebebas (Hortaleza) de este viernes, los más madrugadores en dar la bienvenida a los Reyes lo harán este sábado, 3 de enero, en Chamartín, Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) y Hortaleza (Sanchinarro).

A partir de ese momento, en días sucesivos y desde las cinco de la tarde, se alternarán las cabalgatas: el 4 de enero se celebrarán en Fuencarral (Montecarmelo a Barrio del Pilar), Villa de Vallecas, Usera, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Y el día 5 de enero en Latina, Villaverde (principal y por San Cristóbal), Barajas, Puente de Vallecas y Vicálvaro (principal y por El Cañaveral), más la Central.

Listado completo: