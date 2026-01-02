Cultura y OcioDistritosMadrid ciudadNoticias

Cabalgatas de Reyes Magos en Madrid este sábado 3 de enero (horarios y recorridos)

Gacetín Madrid

Además de la Cabalgata central de los Reyes Magos, por la ciudad de Madrid discurrirán este 2026 otras 18 cabalgatas, para el disfrute e ilusión de pequeños y mayores: sus Majestades recorrerán las calles de 16 distritos de la capital. Junto a la cabalgata de Valdebebas (Hortaleza) de este viernes, los más madrugadores en dar la bienvenida a los Reyes lo harán este sábado, 3 de enero, en Chamartín, Las Tablas (Fuencarral-El Pardo) y Hortaleza (Sanchinarro).

A partir de ese momento, en días sucesivos y desde las cinco de la tarde, se alternarán las cabalgatas: el 4 de enero se celebrarán en Fuencarral (Montecarmelo a Barrio del Pilar), Villa de Vallecas, Usera, Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Y el día 5 de enero en Latina, Villaverde (principal y por San Cristóbal), Barajas, Puente de Vallecas y Vicálvaro (principal y por El Cañaveral), más la Central.

Listado completo:

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Museo del Prado da la bienvenida al...

Madrid inicia 2026 con sus embalses al 72,1%...

El acusado de empujar a una mujer desde...

Una danza aérea, un espectáculo piromusical, el mago...

Madrid cumple por cuarto año con la Directiva...

Muere acuchillado un hombre en una reyerta multitudinaria...

Los viajes en buses de EMT Madrid y...

Tragedia en Carabanchel: tres muertos en un virulento...

Problemas de circulación en la Línea 10 de...

Metro participa en la cabalgata de Reyes Magos...

Comentarios