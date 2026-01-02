El Hospital Gregorio Marañón pionero en la incorporación del farmacéutico en todas las fases del proceso quirúrgico

El programa «Del ingreso al alta: atención farmacéutica integral en pacientes quirúrgicos para mejorar la adherencia y resultados en salud», desarrollado por el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón en colaboración con los servicios quirúrgicos, anestesia y enfermería del centro, pone en marcha un modelo pionero de atención farmacéutica que incorpora al farmacéutico hospitalario en todas las fases del proceso quirúrgico, desde el preoperatorio hasta el alta hospitalaria, con el fin de mejorar la seguridad, la adherencia a los tratamientos y los resultados clínicos de los pacientes.

La implantación se ha desarrollado progresivamente, con lo que se ha cosenguido que este programa transforme la atención al paciente quirúrgico en el Marañón, integrando consultas prequirúrgicas de Farmacia, conciliación de la medicación durante el ingreso, seguimiento tras el alta y un servicio de atención telefónica directa, el «Farmacenter quirúrgico».

Se trata de un modelo de atención centrado en el paciente, que incorpora la conciliación de la medicación crónica en todas las transiciones asistenciales, que es una de las estrategias de seguridad del paciente en cirugía y anestesia recomendada por el Servicio Madrileño de Salud.

Resultados que avalan su eficacia

El programa ha logrado unos resultados que respaldan su eficacia. Las cancelaciones de cirugías por una inadecuada preparación del paciente, un problema que genera ansiedad y retrasos, se han reducido drásticamente, pasando de un 3,3% a un 0,78%. Igualmente, en un entorno donde un error de medicación puede tener graves consecuencias, el programa ha logrado evitar más de 800 potenciales incidentes de este tipo.

Además, los pacientes no solo siguen mejor su tratamiento antes y después de la operación, sino que reportan un menor dolor postoperatorio y una satisfacción excelente, con una puntuación media de 9,8 sobre 10. Además, ha sido reconocido con el Premio a la Mejora de la Adherencia que otorga por la Fundación OAT (Observatorio de la Adherencia al Tratamiento).

El equipo responsable del proyecto está formado por Francisco De La Gala, facultativo del Servicio de Anestesiología, Almudena Ribed, Álvaro Giménez-Manzorro, Mª Pilar Montero-Antón, Yeray Rioja-Díaz, Daniel Gómez-Costas, y María Sanjurjo-Sáez, todos ellos del Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.