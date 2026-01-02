El Museo del Prado da la bienvenida al 2026 con una nueva apertura nocturna gratuita

El Museo Nacional del Prado propone, este sábado 3 de enero, una nueva edición de “El Prado de noche”, de 20.30 a 23.30h con aforo limitado y entrada gratuita. En esta ocasión, se podrá visitar la primera planta completa del edificio Villanueva que incluye piezas de la exposición “Juan Muñoz. Historias de Arte”.

Juan Muñoz fue uno de los escultores más singulares del arte contemporáneo, la exposición reúne una serie de piezas que revelan la profunda conexión que el artista mantuvo con pintores como Velázquez y Goya, y con las tradiciones del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. En esta ocasión, el Prado ha permitido que las obras salgan de las salas de exposiciones temporales y se desarrollen más vivamente en algunas de la exposición permanente, la sala 12 con Las Meninas y la Galería Central con obras de Rubens, y en espacios como la escalera sur próxima a la entrada de Murillo, que también permanecerán abiertas este sábado en la primera planta del Edificio Villanueva, o en la explanada de la puerta de Goya.

Tras su renovación cromática, la Galería Central luce un tono azul que responde tanto a criterios históricos como artísticos. Se trata de un color con una fuerte tradición en la pintura europea, utilizado por maestros como Velázquez, Murillo o Tiziano. El contraste vibrante con las colecciones de pintura italiana y flamenca realza la fuerza de las composiciones y aporta monumentalidad al espacio en el que se encuentran grandes obras como, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, Las tres gracias de Rubens o Hipómenes y Atalanta de Guido Reni.

Situada junto a la Galería Central, la galería jónica norte acoge 56 piezas de escultura y artes decorativas seleccionadas desde el Antiguo Egipto, pasando por el mundo romano y el Renacimiento para concluir a finales del Barroco en un sugestivo espacio bañado de luz natural que se transforma por la noche.

Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado. Así como la oportunidad de conocer el Café Prado y la tienda del Museo (hasta las 22h), donde se pueden adquirir las colecciones exclusivas de producto del Museo del Prado y todas sus publicaciones.

Datos prácticos “El Prado de noche”

Horario: 20.30 – 23.30h.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Último acceso 23:00 horas

Puerta de entrada: Jerónimos

Foto: Museo Nacional del Prado.