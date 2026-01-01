Arrancan este viernes las cabalgatas de Reyes 2026 de Madrid

Melchor, Gaspar y Baltasar arrancan este viernes, 2 de enero, su gira por los distritos y barrios de la ciudad de Madrid. A las 18:00 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata por el barrio de Valdebebas del distrito de Hortaleza, que comenzará frente al Colegio Alfredo Di Stéfano.
Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la avenida de Secundino Zuazo, frente al Colegio Alfredo Di Stéfano, se continúa hasta la calle de María de las Mercedes de Borbón, giro a la derecha hasta la calle de Félix Candela, se continúa por la calle Félix Candela, giro a la derecha por la calle de César Cort Botí, y último giro en avenida de Secundino Zuazo hasta llegar frente al Colegio Alfredo Di Stéfano.
La música de charangas amenizará el recorrido así como los pasacalles con personajes de animación, malabaristas y zancudos. Sus Majestades irán acompañados de un cortejo donde participarán niños y adultos, que repartirán cientos de kilogramos de caramelos entre el público.
Otras cabalgatas en Madrid
