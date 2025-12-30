Este será el recorrido y el horario de la Cabalgata de Reyes 2026 de Valdebebas

Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado su presencia en el barrio de Valdebebas del distrito de Hortaleza el próximo viernes, 2 de enero. A las 18:00 horas, los tres Reyes Magos harán un recorrido en cabalgata que comenzará frente al Colegio Alfredo Di Stéfano.



Acompañados del cortejo real, formado por varias carrozas, los tres Reyes Magos saldrán de la avenida de Secundino Zuazo, frente al Colegio Alfredo Di Stéfano, se continúa hasta la calle de María de las Mercedes de Borbón, giro a la derecha hasta la calle de Félix Candela, se continúa por la calle Félix Candela, giro a la derecha por la calle de César Cort Botí, y último giro en avenida de Secundino Zuazo hasta llegar frente al Colegio Alfredo Di Stéfano.

La música de charangas amenizará el recorrido así como los pasacalles con personajes de animación, malabaristas y zancudos. Sus Majestades irán acompañados de un cortejo donde participarán niños y adultos, que repartirán cientos de kilogramos de caramelos entre el público.