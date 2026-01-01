El Mercado del Encanto regresa a Madrid dedicado a los Reyes Magos

Los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, el Palacio de Santa Bárbara se viste de ilusión para acoger una nueva edición del Mercado del Encanto, dedicada a una de las fechas más entrañables del año: la llegada de los Reyes Magos. Si aún te falta ese regalo especial o simplemente quieres disfrutar del ambiente más mágico de la Navidad madrileña, este mercado es el lugar perfecto para hacerlo.

Más de 30 expositores cuidadosamente seleccionados presentarán una atractiva variedad de propuestas originales y exclusivas, pensadas para sorprender y enamorar a públicos de todas las edades y gustos.

Regalos originales y piezas únicas hechas a mano.

Moda, complementos y joyería con estilo y personalidad.

Decoración, ilustración y diseño artesanal, para dar un toque especial a cada rincón.

Cosmética natural, velas y tés ecológicos que conquistan por su autenticidad.

La entrada es gratuita, y además podrás participar en el sorteo de una exclusiva Cesta de Reyes, repleta de productos de los expositores participantes. El Mercado del Encanto es mucho más que un espacio de compras: es un lugar para disfrutar de su terraza con una variada oferta gastronómica, donde la creatividad y la artesanía se fusionan en un ambiente acogedor.