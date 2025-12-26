Madrid ciudadNoticias

Balance de Nochebuena y Navidad en Madrid: 31 agresiones (2 mortales), 40 intoxicaciones etílicas, 29 incendios y 19 rescates en ascensores

Esta Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) han sido especialmente intensas y trágicas en la ciudad de Madrid: entre las 10 de la noche del 24 y las 8 de la tarde del 25 de diciembre, los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han realizado un total de 595 intervenciones (353 en 2024): 40 intoxicaciones etílicas (52 en 2024) y 31 agresiones (41 en 2024), con 23 accidentes de tráfico, uno de ellos muy grave (un herido muy grave y dos leves en una colisión entre dos coches en la M-31). Cabe destacar el fallecimiento por agresión con arma blanca de un chico de 17 años durante una pelea multitudinaria en Puente de Vallecas y un hombre de 63 años en plena calle en Chamberí.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado 143 salidas (frente a las 108 de 2024) por actuaciones menores como 16 pequeños incendios en contenedores (20 en 2024) y 13 en viviendas (8 en 2024) y 19 rescates en ascensores (17 en 2024).

Por su lado, la Policía Municipal de Madrid han gestionado durante esta Nochebuena y Navidad un total de 3.266 incidencias, efectuando 44 inspecciones a locales (259 en 2024), sin encontrar irregularidades de importancia. Un total de 30 han desembocado en infracciones, la mayoría por falta de documentación o por abrir fuera de horario.

Se han recibido hasta 377 quejas por ruidos en zonas residenciales y 41 en locales (293 en 2024), de las que 80 han resultado positivas. También se han realizado 204 actuaciones por consumo de alcohol en la vía pública.

