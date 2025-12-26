La bandera republicana regresa al Parque de las Tres Cruces tras el borrado del Gobierno de Almeida

El auditorio del Parque de las Cruces, situado en el límite entre los distritos de Carabanchel y Latina, ha vuelto a amanecer este viernes, 26 de diciembre, con los colores de la bandera republicana en su graderío. Esta nueva acción se produce después de que, hace aproximadamente un mes, el Ayuntamiento de Madrid ordenara cubrir la pintura alegando el cumplimiento de la normativa municipal sobre el uso del espacio público.

Un conflicto recurrente en el graderío

No es la primera vez que este espacio se convierte en el centro de una disputa visual y política. El pasado 19 de noviembre, operarios del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) eliminaron la anterior bandera tricolor, una intervención que coincidió con la víspera del aniversario de la muerte de Francisco Franco, aunque el Gobierno municipal negó tajantemente cualquier vinculación con dicha fecha.

En aquel momento, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, subrayó que estas actuaciones responden a la ilegalidad de realizar pinturas no autorizadas en el mobiliario público. «Tantas veces como vuelvan a pintar una bandera que no es legal, el Ayuntamiento actuará», declaró entonces Sanz, insistiendo en que la retirada de grafiti o pinturas no reglamentarias es una labor ordinaria de los servicios de limpieza.

Cronología de una disputa visual

La tensión sobre este graderío se intensificó el pasado mes de octubre. El día 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la asociación juvenil Revuelta cubrió la franja morada de la bandera con pintura roja. Apenas una semana después, el 19 de octubre, colectivos vecinales y de jóvenes de la zona se organizaron para repintarla de nuevo, dándole su aspecto tricolor original.

Tras el último borrado institucional de noviembre, que generó críticas de figuras políticas como Pablo Perpinyà (Más Madrid), quienes calificaron la medida como una restricción a la libertad de expresión de los barrios obreros, las gradas han permanecido grises hasta este nuevo repintado.

Situación actual

A día de hoy, los colores rojo, amarillo y morado vuelven a cubrir la estructura de cemento del auditorio. Por el momento, se desconoce si el Consistorio procederá a una nueva limpieza inmediata o si se mantendrá el actual estado del parque durante las festividades navideñas. Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad se recuerda habitualmente que el mantenimiento del patrimonio público es una prioridad para garantizar el buen estado de las zonas verdes de la capital.