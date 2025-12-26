Se dispara un 76% el número de peticiones de cita médica realizadas con la Tarjeta Sanitaria Virtual de Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado en 2025 cerca de 57 millones de accesos en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), lo que supone un 43,5% más que el año pasado, con 39,5 millones. Las funcionalidades más consultadas han sido las relacionadas con la atención sanitaria directa, como la gestión de las citas médicas, la información de medicación y el acceso a informes sanitarios y analíticas.

Estas cifras reafirman el crecimiento que lleva registrando la TSV en los últimos años y se consolida como una de las herramientas digitales de salud más utilizada. La aplicación cuenta ya con más de 3,7 millones de usuarios registrados y ofrece 68 servicios y 195 funcionalidades. Los madrileños entre 40 y 69 años son los más activos. Sus accesos suponen casi el 63% del total. Le siguen los ciudadanos entre 20 y 39 años, con un 22,5% de consultas, los mayores de 70, con un 12% y los de entre 16 y 19 años, con un 2,5%.

La mayoría de los usuarios se concentró en la gestión de citas, con más de 13,4 millones, que aumentó con respecto a los 7,6 en 2024 (+76%). La entrada en la funcionalidad Mi Medicina también superó los 13,4 millones de visitas en el último año, frente a los 10,7 del 2024. Por su parte, la consulta de documentos y resultados médicos contabilizó más de 8 millones, mientras que un año antes no alcanzaban los 7 millones.

Entre los servicios que se han estrenado este año, destaca el aviso que comunica a los madrileños que su medicación ha sido dispensada en la farmacia. Esta funcionalidad, que ha lanzado desde la aplicación más de 14,2 millones de alertas, permite que el paciente pueda confirmar si ha sido él, o no, quien lo ha retirado. En caso negativo, el sistema envía de forma automática un correo electrónico a la inspección para que pueda revisar la operación y evitar posibles errores.

La TSV también ha incorporado este año una herramienta que recuerda citas de atención primaria y que ha enviado más de 5 millones de notificaciones. Otras de las nuevas herramientas de 2025 son la posibilidad de informarse sobre intervenciones quirúrgicas no urgentes; la modificación o cancelación de consultas hospitalarias a través de la plataforma; la recepción de información personalizada sobre los niveles de polen en el aire o la posibilidad de llevar en el móvil el carné de donante de médula.

Actualización continua

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asegurado que desde su departamento se actualiza la TSV de forma constante teniendo en cuenta las necesidades de los madrileños. En este sentido, también ha integrado dos nuevas funcionalidades para facilitar la navegación y la usabilidad de la app, a raíz de las sugerencias realizadas por los ciudadanos en los grupos de trabajo que se organizan en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, para probar y mejorar las herramientas tecnológicas públicas de la región.

En concreto, se han incorporado un buscador y un menú rápido en la página principal, con los recursos más consultados: Cita Sanitaria, Medicación, Tarjeta Sanitaria e Informes y Resultados. Esto permite al usuario poder acceder rápidamente a las citas médicas pendientes en los siguientes siete días, las prescripciones de medicamentos disponibles en la farmacia y los documentos del paciente del último mes para que se puedan descargar directamente.