Un herido muy grave y dos leves en una colisión entre dos coches en la M-31 (Madrid)

Un grave accidente de tráfico ha marcado la jornada de Nochebuena en las carreteras madrileñas. Alrededor de las 19:00 horas de este miércoles, 24 de diciembre, se registró una colisión entre dos vehículos en la carretera M-31, dejando como saldo un herido crítico y dos leves.

Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los vehículos, un varón de 31 años, quedó atrapado en el interior de la cabina. Una ambulancia del SUMMA 112, que pasaba por el lugar en el momento del siniestro, inició la primera atención médica de urgencia hasta la llegada de los equipos de SAMUR-Protección Civil.

Rescate complejo y traslado hospitalario

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron hasta el punto del accidente para realizar las labores de desencarcelación y rescatar a la víctima. Una vez liberado, los sanitarios del SAMUR-Protección Civil estabilizaron al joven, que tuvo que ser intubado debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor, que presentaba un cuadro de politraumatismos, fue trasladado con pronóstico grave y preaviso hospitalario al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Heridos leves en el segundo vehículo

En el segundo vehículo implicado viajaban dos personas que sufrieron lesiones de carácter leve. Tras ser evaluados por el SAMUR-Protección Civil uno de los ocupantes recibió el alta en el mismo lugar de los hechos al no requerir traslado; el segundo fue trasladado al Hospital Universitario Gregorio Marañón con diversas contusiones, aunque su estado no reviste gravedad.

Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo del atestado y mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la colisión en una tarde de intenso tráfico por las festividades navideñas.