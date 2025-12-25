Muere un hombre acuchillado durante una pelea multitudinaria en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos varones por su presunta participación en el homicidio de un hombre, ocurrido durante las primeras horas de este jueves, 25 de diciembre, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos se desencadenaron tras una llamada de alerta al CIMACC-091, en la que se informaba de una pelea multitudinaria entre dos grupos de personas en la calle Lagartera. Al personarse en el lugar, los indicativos de Seguridad Ciudadana hallaron a una víctima tendida en el suelo con múltiples heridas por arma blanca.

Intervención de urgencia y despliegue policial

Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil, quienes, tras continuar con las labores de asistencia, solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

A raíz del suceso, la Policía Nacional estableció un dispositivo especial de búsqueda en la zona para localizar a los implicados que habían huido del lugar. Los resultados de este despliegue se detallan a continuación:

Primer detenido: Localizado en las inmediaciones del lugar del crimen. Presentaba heridas de arma blanca derivadas de la misma reyerta. Tras ser trasladado a un centro hospitalario y recibir el alta médica, quedó bajo custodia policial.

Segundo detenido: El otro presunto autor de la muerte fue arrestado posteriormente en las dependencias de la Comisaría de Puente de Vallecas.

Investigación en curso

En el escenario de los hechos trabajaron agentes de la Policía Científica (DEVI) para la recogida de pruebas biológicas y vestigios, así como efectivos de la Brigada Provincial de Información.

La investigación ha quedado centralizada en el Grupo VI de Homicidios, que se encarga ahora de esclarecer las causas que originaron la pelea entre ambos grupos y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en la agresión mortal.