Encuentran un hombre muerto con múltiples puñaladas en plena calle en Chamberí

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años de edad, con signos de violencia, en el distrito madrileño de Chamberí. El suceso ha tenido lugar en las primeras horas de este jueves, 25 de diciembre, activando un importante despliegue policial en la zona.

Los hechos se han desencadenado alrededor de las 05:40 horas, cuando el centro de mando CIMACC 091 recibió una llamada de alerta informando sobre la presencia de una persona tendida en la acera e inconsciente en la calle de Alonso Cano. Al lugar se desplazaron de forma inmediata varios indicativos de Seguridad Ciudadana.

Hallazgo y confirmación del fallecimiento

A su llegada, los agentes encontraron a un varón de mediana edad en la vía pública con heridas compatibles con un arma blanca. A pesar de la rápida intervención de los Servicios Sanitarios, los facultativos solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación abierta

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado especialistas de la Policía Científica (DEVI) para realizar la inspección ocular y recabar posibles pruebas biológicas o indicios que permitan identificar al autor o autores de la agresión.

La investigación ha sido asumida por el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Por el momento, no se han producido detenciones y se están revisando las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para reconstruir lo sucedido en los momentos previos al hallazgo.