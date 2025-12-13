Comunidad

Madrid suma una nueva conexión aérea directa con Brasil

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid suma hoy una nueva conexión aérea directa con Brasil a través de Recife, en el marco de la estrategia turística del Gobierno regional para promocionar destinos de países sudamericanos como Argentina y Uruguay.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha participado en el vuelo inaugural entre Madrid y la ciudad carioca, operado por Iberia, que amplía las rutas con Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía, a las que se unirán en enero otra con Fortaleza.

Además, a lo largo del próximo año, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha acciones de promoción y comercialización para atraer a turistas de este país, como campañas o jornadas con agentes de viaje y turoperadores en este mercado. El pasado 2024 llegaron a la región más de 200.000 brasileños que gastaron 452,7 millones de euros, un 49% más que el año anterior, con una media de 2.083 euros y una duración del viaje de 4,5 días.

Y en los diez primeros meses de 2025, el mercado brasileño dejó en la Comunidad de Madrid 453,3 millones, con un incremento del 10,2% y un gasto medio que ha crecido hasta superar los 2.100 euros, y una estancia media de 4,7 días.

