AGS Psicólogos Madrid – Moncloa se consolida como centro de referencia en terapia EMDR en el eje Moncloa‑Argüelles‑Ciudad Universitaria

AGS Psicólogos Madrid – Moncloa, ubicado en la Calle de la Princesa, 51, refuerza su apuesta por la terapia EMDR y se posiciona como uno de los centros de referencia en este abordaje en el eje Moncloa‑Argüelles‑Ciudad Universitaria, una de las zonas con mayor concentración de estudiantes y jóvenes profesionales de la capital. Esta consolidación se enmarca en la expansión de AGS Psicólogos Madrid, red que cuenta actualmente con nueve centros de psicoterapia distribuidos por la Comunidad de Madrid.

AGS Psicólogos Madrid – Moncloa, un referente en el distrito

El centro de Moncloa forma parte de la red AGS Psicólogos Madrid, especializada en el tratamiento de trastornos de ansiedad, depresión, dificultades de pareja, duelo y otros problemas de salud mental desde un enfoque personalizado y basado en la evidencia. Situado en la Calle de la Princesa, 51, 1.º Exterior Derecha, el centro se encuentra a pocos minutos del Intercambiador de Moncloa, Argüelles y Ciudad Universitaria, lo que facilita el acceso tanto a residentes del distrito como a estudiantes universitarios y opositores.

“Moncloa‑Argüelles‑Ciudad Universitaria concentra miles de estudiantes, jóvenes profesionales y familias que viven con un nivel de exigencia muy elevado”, explican desde el equipo clínico de AGS Psicólogos Madrid – Moncloa. “Nuestro objetivo es ofrecer un espacio terapéutico cercano, profesional y accesible, donde puedan abordar a tiempo la ansiedad, el trauma y los bloqueos que afectan a su día a día”.

Qué es la terapia EMDR y por qué es clave

La terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es un enfoque psicoterapéutico desarrollado para tratar recuerdos traumáticos y experiencias difíciles que siguen generando malestar en el presente. Mediante procedimientos estructurados y estimulación bilateral (normalmente a través de movimientos oculares, sonidos alternos o estímulos táctiles), EMDR ayuda al cerebro a reprocesar estos recuerdos y reducir la intensidad emocional asociada.

Diversas guías clínicas y organismos internacionales de salud reconocen EMDR como una intervención eficaz para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático y otros problemas relacionados con el trauma, y su uso se ha extendido a la ansiedad, las fobias, los duelos complicados y ciertos bloqueos de rendimiento. Esta orientación se alinea con la creciente prioridad que la salud mental ha adquirido en las políticas públicas y en la agenda internacional en los últimos años.

Moncloa como “hub” de EMDR para el eje universitario

El equipo de AGS Psicólogos Madrid – Moncloa lleva años integrando EMDR en sus tratamientos, combinándolo con terapias como la cognitivo‑conductual y otros enfoques basados en la evidencia para adaptar la intervención a las necesidades de cada paciente. Esta experiencia ha permitido que el centro se convierta en un punto de referencia para personas que buscan abordar traumas previos, experiencias dolorosas y bloqueos emocionales que afectan a su vida personal, académica o profesional.

“La combinación de EMDR con otras aproximaciones nos permite trabajar no sólo el recuerdo traumático, sino también las creencias, hábitos y dinámicas relacionales que se han construido alrededor de esa experiencia”, señalan desde la clínica. “En un entorno como Moncloa, donde la presión académica y laboral es muy alta, contar con un recurso especializado en EMDR marca una diferencia real para muchas personas”.

Ansiedad, trauma y bloqueos emocionales: problemas frecuentes en la zona

En los últimos años, la demanda de atención psicológica por ansiedad, estrés y cuadros relacionados con el trauma se ha incrementado de forma notable, especialmente entre estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores. A ello se suman bloqueos emocionales derivados de experiencias como fracasos académicos, críticas demoledoras, humillaciones públicas o rupturas significativas, que pueden afectar al rendimiento, la autoestima y la vida social.

La terapia EMDR ofrece una vía estructurada para identificar el origen de estos bloqueos, reprocesar la carga emocional asociada y favorecer que la persona recupere seguridad, confianza y capacidad de afrontamiento. Según destacan diferentes centros y profesionales especializados, este enfoque puede acelerar la mejoría en comparación con otros métodos tradicionales en determinados casos, especialmente cuando el núcleo del problema está en experiencias pasadas que siguen “atascadas” en la memoria.

Un contexto donde la salud mental es prioridad

La consolidación de AGS Psicólogos Madrid – Moncloa como centro de referencia en EMDR se produce en un contexto en el que la salud mental se ha convertido en una prioridad para instituciones, medios y ciudadanía. Planes de acción específicos, informes recientes y nuevas estrategias de salud mental subrayan la importancia de mejorar el acceso a tratamientos eficaces y de reducir la cronificación del malestar psicológico.

En este escenario, la disponibilidad de recursos especializados como la terapia EMDR en entornos urbanos con alta densidad de población estudiantil y profesional contribuye a acercar la atención psicológica basada en la evidencia a quienes más la necesitan. La presencia de una red de centros como AGS Psicólogos Madrid permite, además, derivaciones internas y continuidad asistencial entre distintos barrios y municipios de la región.

Cómo solicitar información y pedir cita

Las personas interesadas en conocer mejor la terapia EMDR o valorar si este enfoque puede ser adecuado para su caso pueden solicitar información en AGS Psicólogos Madrid – Moncloa a través de los canales de contacto habituales. El centro ofrece atención presencial en la consulta de Calle de la Princesa, 51, así como opciones de terapia online para quienes requieren mayor flexibilidad horaria o residen fuera del distrito.

Datos de contacto AGS Psicólogos Madrid – Moncloa

AGS Psicólogos Madrid – Moncloa

Calle de la Princesa, 51, 1.º Exterior Derecha, 28008 Madrid

Teléfono: 914 16 34 84

https://www.ags-psicologosmadrid.com/nuestros-centros/madrid-princesa/

De esta manera, AGS Psicólogos Madrid – Moncloa refuerza su compromiso con una atención psicológica rigurosa, cercana y apoyada en tratamientos con respaldo científico, consolidando su papel como referente en terapia EMDR en el corazón de Moncloa‑Argüelles‑Ciudad Universitaria.

Contacto de prensa y citas

