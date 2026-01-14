Segunda mano y cuesta de enero: más de la mitad acumulamos hasta 1.000 euros en artículos sin usar en casa

Enero es tradicionalmente uno de los meses más complicados para la economía familiar. Tras las ansiadas navidades y los innumerables gastos en regalos, salidas y reuniones, llega la cuesta de enero: el momento de buscar el equilibrio, cuidar el bolsillo y recuperarnos. Adoptar hábitos circulares y optar por alternativas sostenibles se presenta como la gran solución para lograr compensar los gastos navideños y ahorrar todo lo que no ha sido posible en Navidad.

Según el último estudio realizado por la plataforma de compra-venta Vinted, los hogares de los españoles estarían llenos de tesoros con un valor monetario enorme. Más del 60 % de los españoles calcula tener más de 200€ en artículos sin usar en casa.

El paradigma está cambiando y los hábitos de compra también. Según la encuesta, los consumidores dan cada vez más valor a los artículos de segunda mano. Tal y como refleja el estudio, el 49% de los consumidores españoles destaca la practicidad y utilidad de dichos productos y el 42%, la sostenibilidad y conciencia medioambiental que el consumo de estos artículos supone. Elegir y vender piezas únicas reduce las probabilidades de que éstas se queden guardadas y olvidadas en un cajón.

Conclusiones del estudio

El valor oculto en casa: los productos sin utilizar, las oportunidades perfectas para sacar un dinero extra en enero

El 53% de los consumidores en España calcula que tiene entre 200€ y 1.000€ en artículos sin usar en el hogar

Hasta un 14% estima superar los 1.000€ en objetos en desuso en casa

La electrónica y las videoconsolas sobresalen sobre los demás artículos en las plataformas de segunda mano

Los artículos electrónicos como teléfonos móviles o videoconsolas son los que más interesan a los españoles para vender. Un 54% de los consumidores está interesado en vender este tipo de productos.

Las consolas de videojuegos lideran el ranking de los aparatos electrónicos de segunda mano más demandados en España (59 %), seguidas muy de cerca por las tabletas y los teléfonos móviles, ambos con un 55 % de preferencia.

La PlayStation encabeza las búsquedas de videoconsolas en las plataformas de segunda mano, con un 47 % de interés. Por su parte, la Nintendo también logra captar la atención del 27 % de los consumidores.

La reventa de moda y entretenimiento ganan protagonismo frente a otras categorías de consumo

Dentro de nuestros armarios también encontramos decenas de prendas olvidadas o sin usar durante mucho tiempo, siendo perfectas para darles salida y ganar un dinero extra. De hecho, un 53% está interesado en poner en venta artículos de moda

El entretenimiento (48%) y los artículos del hogar (42%) son otros de los favoritos entre los consumidores en España a la hora de revender.

La cultura lidera la demanda de segunda mano en España

Comprar cultura es uno de los mayores atractivos de los consumidores de segunda mano en España. El 50% busca adquirir libros en este tipo de plataformas, convirtiéndose enero en la oportunidad perfecta para vaciar las estanterías y darle una segunda vida a todos aquellos libros que tenemos cogiendo polvo

Los artículos de música también se posicionan en todo lo alto entre los compradores. El 32% está interesado en obtener vinilos, CDs o cassettes de segunda mano.

Los amantes de lo retro y lo coleccionable también tienen cabida en el mercado de segunda mano: los juegos de mesa y los objetos coleccionables ganan protagonismo con un 26% y 25% de interés entre los consumidores.

La nostalgia y el valor emocional: lo que más pesa entre los españoles

Las plataformas de segunda mano son el lugar favorito para los nostálgicos. Si algo destaca de los productos vintage es su valor histórico y emocional: uno de los mayores atractivos para los compradores. El 56 % ha comprado artículos de segunda mano por su historia u origen únicos

La nostalgia pesa sobre los consumidores. El 72% de los españoles lamenta haber tirado juguetes u objetos coleccionables de su infancia, convirtiendo a las plataformas de segunda mano en la oportunidad perfecta para vender este tipo de productos de cara a enero y revivir la ilusión a los coleccionistas

Metodología

Vinted encargó a Atomik Research la realización de una encuesta online a 14.025 adultos en siete mercados europeos: Francia (2.004), Alemania (2.003), Italia (2.003), Países Bajos (2.002), Polonia (2.001), España (2.002) y Reino Unido (2.010). Los participantes tuvieron acceso a una versión localizada del cuestionario, lo que les permitió completarlo en su idioma nativo.

El margen de error para cada uno de los siete mercados es de ±2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 27 y el 31 de octubre de 2025. AtomikResearch, perteneciente al grupo 4media, es una agencia especializada en investigación de mercados.