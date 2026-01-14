El ‘hub’ de Santa Ana completa la asignación de sus 110 plazas para residentes y ya alcanza el 100% de ocupación los fines de semana

El Ayuntamiento de Madrid ha arrancado el año 2026 con tres nuevos hubs de movilidad sostenible en funcionamiento, tal y como avanzó recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La reapertura en el mes de diciembre de las instalaciones subterráneas de plaza de España, Santa Ana y Luna-Tudescos, tras acometer su rehabilitación integral, consolida a la capital como un referente internacional en el diseño, reforma y configuración de espacios que integran todos los modos de movilidad, cuestión nuclear enmarcada en los objetivos de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Los tres reabiertos en diciembre se suman a los ubicados en Canalejas, Recoletos, plaza de las Cortes, plaza del Carmen, plaza de Santo Domingo y paseo de Artilleros, lo que hace que ya sean nueve los hubs completamente operativos en la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado hoy el aparcamiento de Santa Ana y ha anunciado que las 110 plazas destinadas a los vecinos en este subterráneo ya han sido asignadas. Este proceso se ha completado en menos de un mes desde su reapertura. Se trata de plazas electrificadas en todos los casos, tres de ellas reservadas a personas con movilidad reducida. Asimismo, Carabante ha valorado muy positivamente la notable demanda que está teniendo este aparcamiento por parte de los madrileños y de quienes visitan la capital, a pesar de haber transcurrido pocas semanas desde su reapertura.

En este sentido, ha señalado que durante los viernes, sábados y domingos se está superando el 80 % de ocupación en las plazas de rotación, llegando al 100 % en algunos momentos de la tarde de estas jornadas. Esta circunstancia subraya la importancia de este aparcamiento y la necesidad que existía de ejecutar su rehabilitación integral para adecuarlo a las nuevas necesidades de sus usuarios.

En el caso del aparcamiento de Luna-Tudescos, reabierto también en diciembre tras su reforma, Carabante ha adelantado que el proceso de asignación de las plazas para residentes se encuentra muy próximo a su finalización, ya que se ha completado en 102 de las 132 plazas, todas electrificadas, destinadas a los vecinos de este entorno del distrito de Centro.

Con estos nuevos espacios destinados a residentes en Santa y Luna-Tudescos son ya 941 las plazas que este Gobierno municipal ha puesto a disposición de los vecinos de Centro en las distintas instalaciones subterráneas rehabilitadas desde 2019. Estas plazas responden a una demanda de los vecinos del distrito, ya que, hasta ahora, ambos aparcamientos estaban dedicados únicamente al estacionamiento de rotación.

Una inversión de 12,2 millones de euros

Con una inversión de 6 millones de euros, la reforma que ha permitido transformar el aparcamiento de Santa Ana en un hub de movilidad sostenible ha implicado la renovación del diseño de esta infraestructura. Se ha dotado de un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas, de las que 149 están equipadas con recarga eléctrica. Además, 169 plazas son de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro para motos.

Los residentes cuentan con 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. El abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros. En paralelo, se ha reconfigurado el sótano 1, convertido ahora en hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible e integrando diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

Para realizar la necesaria impermeabilización del forjado de la cubierta del aparcamiento, se ha procedido al levantamiento de los ejemplares arbóreos y de la estatua de Federico García Lorca. Tras la finalización de estos trabajos, se ha restituido tanto la estatua a la situación inicial como el arbolado, en este caso, además, realizando plantaciones en los alcorques que permanecían vacíos.

El hub de Luna-Tudescos, por su parte, ha contado con una inversión de 6,2 millones de euros. Dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas. De ese total, 184 cuentan con recarga eléctrica. Además, 313 plazas son de rotación (con diez para personas con movilidad reducida) y 132 están reservadas a residentes de este entorno, con un abono mensual de 70 euros, todas ellas electrificadas y tres destinadas a personas con movilidad reducida. Además, el aparcamiento dispone de 50 plazas para motocicletas.

En la misma línea que los trabajos realizados en Santa Ana, se ha reconfigurado el aparcamiento para transformarlo en un nuevo hub de movilidad, con zonas para mejorar la movilidad sostenible y plazas destinadas al uso compartido, la distribución urbana de mercancías y la micrologística.