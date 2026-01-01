Balance de Nochevieja en Madrid: 251 agresiones, 169 intoxicaciones etílicas, 3 heridos graves por atropello e incendio y 73 contendores quemados

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado durante esta Nochevieja de 2025 y Año Nuevo de 2026, desde la medianoche y las 9 de la mañana de este 1 de enero un total de 3.074 llamadas. Solamente por urgencias y emergencias sanitarias en el SUMMA 112 han sido un total de 1.688 llamadas.
Esta cifra supone un aumento de un 7% respecto al mismo período de Nochevieja de 2024 y Año Nuevo de 2025 (2.867). Frente al año pasado, han aumentado los expedientes relacionados con los accidentes de tráfico y los incendios, pero han bajado las producidas por reyertas, agresiones e intoxicaciones etílicas.
En concreto, han aumentado los incendios: los Bomberos de la Comunidad de Madrid han actuado en 108 siniestros frente a los 90 del año anterior, lo que representa un 20% más. En cuanto a los accidentes de tráfico, han subido a 43, un 10% más que los 39 del año pasado. Sobre las reyertas y agresiones, han descendido un 9% esta Nochevieja hasta las 174, frente a las 192 del año pasado, al igual que las intoxicaciones etílicas, que han caído un 4% hasta los 137 casos.
Ciudad de Madrid
El inicio de 2026 en la capital ha estado protagonizado por un despliegue masivo de los servicios municipales, que han gestionado un volumen de actividad algo superior a los ejercicios precedentes. A pesar del flujo constante de intervenciones, las autoridades han destacado la ausencia de incidentes críticos en las grandes celebraciones de la Puerta del Sol y la San Silvestre Vallecana, que se desarrollaron bajo una normalidad absoluta.
En el desglose de seguridad ciudadana, la Policía Municipal atendió 1.237 avisos entre las 22:00 y las 08:00 horas. Las molestias por ruidos fueron la causa principal de intervención con 187 casos, afectando mayoritariamente a inmuebles privados. En el control del ocio nocturno se tramitaron algo más de veinte sanciones leves por incumplimientos de normativa, sin incidentes en los aforos. En el ámbito de los sucesos, los agentes actuaron en 77 riñas o agresiones, 24 casos de consumo de alcohol en vía pública, 17 robos con fuerza y 8 hurtos, además de intervenir en 3 siniestros viales con heridos.
La labor sanitaria del SAMUR-Protección Civil se cerró con unas 200 intervenciones. Entre los casos asistidos figuran 32 intoxicaciones por alcohol y 15 traumatismos derivados de peleas en locales de ocio. Destaca por su gravedad un atropello en Moratalaz, concretamente en la intersección de Fuente Carrantona con Hacienda de Pavones, donde un varón de 22 años resultó herido grave con un traumatismo facial tras la salida de vía de un turismo. En el dispositivo de las campanadas de Sol se realizaron nueve asistencias leves y en la San Silvestre otras cuatro, todas ellas resueltas sin traslados hospitalarios.
El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento completó 73 actuaciones, muchas de ellas motivadas por la quema de contenedores en el centro y sur de la ciudad, que representaron el 60% de sus servicios. Además de atender nueve incendios en domicilios y diversos rescates en ascensores, los efectivos trabajaron en dos grandes focos: el incendio de una vivienda en Villaverde con dos víctimas graves y el fuego industrial que arrasó naves de asientos de aviones en Vicálvaro durante la madrugada.
Por último, el operativo de limpieza ha sido clave para el rápido restablecimiento de la normalidad. En la Puerta del Sol se retiraron 33.450 kilogramos de residuos, 600 menos que el año pasado, gracias a un equipo de 116 trabajadores y 55 medios mecánicos.
Por el contrario, las celebraciones del día 30 generaron 10.810 kilogramos de basura, mientras que la carrera vallecana dejó tras de sí 7.615 kilogramos. El Ayuntamiento ha subrayado el incremento del 35% en los medios mecánicos y del 14% en el personal para garantizar la eficiencia del servicio en este arranque de año.