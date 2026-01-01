Balance de Nochevieja en Madrid: 251 agresiones, 169 intoxicaciones etílicas, 3 heridos graves por atropello e incendio y 73 contendores quemados

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado durante esta Nochevieja de 2025 y Año Nuevo de 2026, desde la medianoche y las 9 de la mañana de este 1 de enero un total de 3.074 llamadas. Solamente por urgencias y emergencias sanitarias en el SUMMA 112 han sido un total de 1.688 llamadas.

Esta cifra supone un aumento de un 7% respecto al mismo período de Nochevieja de 2024 y Año Nuevo de 2025 (2.867). Frente al año pasado, han aumentado los expedientes relacionados con los accidentes de tráfico y los incendios, pero han bajado las producidas por reyertas, agresiones e intoxicaciones etílicas.

En concreto, han aumentado los incendios: los Bomberos de la Comunidad de Madrid han actuado en 108 siniestros frente a los 90 del año anterior, lo que representa un 20% más. En cuanto a los accidentes de tráfico, han subido a 43, un 10% más que los 39 del año pasado. Sobre las reyertas y agresiones, han descendido un 9% esta Nochevieja hasta las 174, frente a las 192 del año pasado, al igual que las intoxicaciones etílicas, que han caído un 4% hasta los 137 casos.

