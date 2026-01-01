Balance histórico de EMT Madrid: el bus crece un 8% mientras BiciMAD se encumbra con un 39% más de uso

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado los datos de cierre del año 2025 para la Empresa Municipal de Transportes (EMT), confirmando una tendencia de crecimiento que ha llevado a la red pública a alcanzar máximos históricos de utilización. Borja Carabante, responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha sido el encargado de desglosar estas cifras que sitúan a la capital en niveles récord de demanda.

El servicio de autobuses ha sido el gran protagonista del balance anual al registrar un total de 512.009.433 viajeros durante el ejercicio. Este dato representa un incremento de 37.724.861 usuarios respecto a las estadísticas de 2024, lo que supone un crecimiento porcentual del 7,95%. El aumento de pasajeros refleja la confianza de los ciudadanos en la red de superficie como alternativa preferente para sus desplazamientos diarios.

De forma paralela, el sistema de bicicleta pública Bicimad ha experimentado una evolución ascendente aún más pronunciada. Con 13.738.810 viajes realizados en 2025, el servicio ha sumado 3.874.946 trayectos adicionales respecto al año previo. Este crecimiento, cifrado en un 39,28%, pone de manifiesto el éxito de la expansión del sistema a todos los barrios de la capital y la consolidación de la movilidad activa entre los madrileños.

Desde el Área de Movilidad han valorado estos datos como un éxito de gestión, vinculando el aumento de usuarios a la inversión en infraestructuras y a la modernización de los sistemas de transporte, elementos fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el dinamismo económico de la región.