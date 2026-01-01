Arrasadas varias naves de componentes de aviación en Vicálvaro

Los servicios de emergencias de la capital han tenido una madrugada de Año Nuevo de intenso trabajo en el distrito madrileño de Vicálvaro. Un incendio, declarado por causas que aún se están investigando e iniciado en unos contenedores exteriores, se ha extendido a dos naves industriales ubicadas en la calle Boyer, las cuales albergaban un gran volumen de componentes de aviones, especialmente asientos.

Dada la magnitud del siniestro y la alta combustibilidad de los materiales almacenados, hasta el lugar se han desplazado esta madrugada de 1 de enero hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los efectivos han centrado sus esfuerzos en confinar las llamas y proteger las instalaciones colindantes del polígono.

Apoyo tecnológico con drones

Una de las claves del operativo ha sido la coordinación con la Policía de Madrid, que ha desplegado su Sección de Apoyo Aéreo. Los drones han sobrevolado la zona para proporcionar imágenes térmicas e información detallada, permitiendo a los bomberos identificar los focos de mayor calor y actuar con mayor precisión sobre el terreno.

Afortunadamente, y a pesar de la espectacularidad del fuego, los servicios de emergencia han confirmado que el suceso se ha saldado únicamente con daños materiales. No se han registrado heridos ni personas atendidas por inhalación de humo durante las labores de extinción. Tras controlar el incendio, los equipos de bomberos han permanecido en la zona realizando tareas de refresco y vigilancia para evitar cualquier posible rebrote entre los restos del material almacenado.