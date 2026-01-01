Dos heridos graves tras un incendio en una vivienda de Villaverde

Un aparatoso incendio declarado esta madrugada en el distrito madrileño de Villaverde se ha saldado con cuatro personas rescatadas, dos de ellas con pronóstico grave. El siniestro tuvo lugar en un piso ubicado en la calle Cobalto, que ha sufrido enormes daños, hasta donde se desplazaron varias dotaciones de bomberos y servicios de emergencia tras recibir el aviso del fuego.

La víctima más afectada es una mujer de mediana edad, que ha sido hallada con una intoxicación muy grave por humo. Tras recibir una primera atención de los bomberos, que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ha sido estabilizada por los sanitarios del SAMUR-Protección Civil en el lugar, siendo trasladada de urgencia al Hospital de La Paz. Su pareja, un hombre también de mediana edad, presenta un cuadro grave y ha sido ingresado en el Hospital de Getafe.

Además de la pareja, los efectivos de extinción rescataron a otros dos ocupantes del domicilio: dos hermanos de entre 20 y 25 años. Según han detallado fuentes de Emergencias Madrid, los jóvenes se encontraban en la ventana de la vivienda solicitando auxilio a la llegada de los bomberos. Ambos presentaban síntomas de inhalación de humo, aunque en su caso el pronóstico es leve.

Intervención en el lugar

Los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagase a otros inmuebles de la zona. El fuego y el humo han alcanzado a toda la vivienda, aunque no ha quedado afectada la estructura. De momento, se desconocen las causas que originaron el incendio en el interior del piso, por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.