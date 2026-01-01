ComunidadMadrid ciudadNoticias

Santiago, el primer bebé madrileño del año 2026

Gacetín Madrid

El primer bebé de 2026 que ha nacido en la red pública de Hospitales de la Comunidad de Madrid ha sido, en esta ocasión, un niño, cuyo alumbramiento ha tenido lugar a las 01:10 horas de este jueves, 1 de enero.

Santiago, como así han decidido llamarle sus padres, ha pesado 3,180 kilogramos al nacer en el Hospital Universitario Infanta Leonor, en Villa de Vallecas, y ha medido 49 centímetros de estatura. Este nuevo madrileño han nacido por parto natural eutócico (un parto que transcurre sin complicaciones por vía vaginal) y tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud, recuperándose del alumbramiento.

La primera bebé de 2025 fue una niña llamada Lucía, a las 00:00 horas en el Hospital de Torrejón. Los primeros bebés que nacieron en 2024 fueron dos niños, ambos a las 00:14 horas en los hospitales de La Paz y de Fuenlabrada. Erik, como así decidieron llamarle sus padres al primero de ellos, pesó 4,020 kilogramos al nacer en el Hospital de La Paz y midió 55,0 centímetros de estatura. El otro neonato, Rubén, pesó 3,100 kilogramos y midió 49,5 centímetros.

El primer bebé que nació en 2023 en Madrid fue una niña llamada Iratxe, a las 00:00 horas en el Hospital Gregorio Marañón. Pesó 3,720 kilogramos al nacer y midió 47,5 centímetros. Y el primer neonato de 2022 en Madrid fue un niño, cuyo alumbramiento tuvo lugar a las 0:17 horas en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Ziam Daniel pesó 3,980 kilogramos al nacer y midió 51,5 centímetros.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Balance histórico de EMT Madrid: el bus crece...

Balance de Nochevieja en Madrid: 251 agresiones, 169...

Arrasadas varias naves de componentes de aviación en...

Muere una mujer precipitada al vacío en Villaverde:...

Dos heridos graves tras un incendio en una...

Madrid aplica desde este 1 de enero las...

Ayuso lanza su mensaje de fin de año...

Un conductor muy grave tras salirse y volcar...

Este será el recorrido y el horario de...

Rescatados tres excursionistas accidentados en la Sierra de...

Comentarios