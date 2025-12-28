El Gobierno de Ayuso exige a Marlaska «más medios» policiales tras los 4 homicidios navideños en Madrid

La Comunidad de Madrid ha elevado el tono de exigencia ante el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tras una trágica semana en la región. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado formalmente dotar de «más y mejores medios» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para atajar la criminalidad y los incidentes con armas blancas.

A través de un audio difundido a los medios de comunicación, García Martín ha interpelado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. «¿A qué están esperando para tomar medidas y dotar de más recursos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?», ha cuestionado el consejero, recordando que esta es una petición que el Ejecutivo regional viene realizando «desde hace muchísimo tiempo».

Una Navidad marcada por la violencia

El consejero ha fundamentado su reclamación en la grave sucesión de incidentes registrados en los últimos siete días. «En menos de una semana, hemos visto cómo esta Navidad ha habido cuatro fallecidos por distintas reyertas en la ciudad de Madrid», ha subrayado García Martín. La racha de violencia comenzó el día de Navidad y se ha extendido hasta este fin de semana con cuatro sucesos mortales:

Petición de mayor seguridad

Para el Gobierno regional, estos hechos evidencian una necesidad urgente de reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta en los distritos madrileños. García Martín ha insistido en que la seguridad ciudadana es una competencia estatal y que la Delegación del Gobierno debe actuar de forma inmediata para evitar que este tipo de incidentes sigan empañando la convivencia en la capital.

La respuesta de Delegación: «Máximo histórico de efectivos»

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha rechazado estas críticas en una entrevista en RNE, instando a la Comunidad a evitar «mensajes simplistas». Martín ha defendido que la región cuenta con la cifra más alta de agentes en una década, superando los 21.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2018. El delegado ha recordado que Madrid mantiene los índices de criminalidad más bajos de los últimos años gracias a la dotación de mejores recursos y condiciones por parte del Gobierno de España.