Tragedia familiar en Navidad: mata a su hermano durante una discusión en Leganés (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido esta tarde de jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, a un varón de nacionalidad española como presunto responsable de la muerte de su hermano en la localidad madrileña de Leganés. El suceso, que apunta a un trágico conflicto familiar, ha tenido lugar en el interior de una vivienda del municipio madrileño.

Los hechos han ocurrido sobre las 15:00 horas, momento en el que el centro de mando CIMACC-091 recibió una llamada de alerta informando de una fuerte discusión que se estaba produciendo en un domicilio particular. De inmediato, varios indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (Seguridad Ciudadana) se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Hallazgo de la víctima y detención

Al acceder a la vivienda, los agentes encontraron a un varón con múltiples heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida. Tras la llegada de los servicios sanitarios, estos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el mismo escenario del crimen, la Policía localizó al hermano del fallecido, quien fue señalado como el presunto autor material de las puñaladas. Los agentes procedieron a su detención inmediata como presunto autor de un delito de homicidio.

Investigación técnica

Hasta el domicilio se desplazaron agentes especialistas de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica para realizar la correspondiente inspección ocular y recogida de pruebas, así como el Grupo VI de Homicidios, que ha asumido la investigación del caso.

Por el momento, se desconocen los motivos que originaron la discusión que terminó en el fatal desenlace. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas una vez se completen las diligencias policiales.