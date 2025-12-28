Almeida invita al papa León XIV a Madrid y le regala una talla de plata de La Almudena

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido recibido esta mañana en audiencia por Su Santidad el papa León XIV en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El encuentro, de carácter privado, se ha producido con motivo de un viaje particular del alcalde a la capital italiana.

Durante la visita, que Almeida ha calificado como “un privilegio y una oportunidad extraordinaria”, ambos han abordado desafíos comunes de la sociedad como la capacidad de mantener la cohesión social y de tratar de no dejar a nadie atrás, según ha explicado el alcalde, quien ha asegurado que se ha encontrado con “un papa extraordinariamente cercano y cariñoso con Madrid y los madrileños” y al que ha reiterado “la invitación para que venga a visitarnos”.

Durante la recepción, Almeida ha hecho entrega al pontífice de una talla de plata de la Virgen de La Almudena, patrona de la capital, así como de un libro con fotos de Madrid, entre otros obsequios.

Almeida fue recibido, el 18 de marzo de 2023, por el fallecido papa Francisco con motivo de la celebración del IV centenario de la canonización de San Isidro Labrador y del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la capital, celebrado entre el 15 de mayo de 2022 y el 15 de mayo de 2023.

Foto: Edgar Beltrán, The Pillar, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165153532