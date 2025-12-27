Muere apuñalado un hombre de 60 años en Usera (Madrid)

Un grave suceso ha sacudido la mañana de este viernes, 26 de diciembre, en el distrito madrileño de Usera. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, un varón de 60 años ha perdido la vida tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública. Hay un detenido de 68 años de edad como presunto autor del homicidio.

El incidente se registró alrededor de las 11:30 horas a la altura de la calle Marcelo Usera. La víctima presentaba una profunda herida por arma blanca localizada en su pierna izquierda. Tras recibir el aviso, los equipos de emergencia del SUMMA 112 se desplazaron rápidamente al lugar para atender al herido.

Fallida reanimación en el lugar

Durante la intervención sanitaria, mientras los facultativos trataban de estabilizar la hemorragia y las constantes vitales del hombre, este sufrió una parada cardiorrespiratoria. Ante la gravedad de la situación, el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada.

A pesar de que los esfuerzos por revertir la parada se prolongaron durante más de 30 minutos, las maniobras resultaron infructuosas. Finalmente, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón en el mismo punto del suceso.

Investigación policial

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado a la zona y han asumido la investigación del caso para esclarecer las circunstancias que rodean esta agresión mortal. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque. Hay un detenido de 68 años de edad como presunto autor del homicidio.

La zona ha permanecido parcialmente acordonada mientras se realizaba la inspección ocular y las labores de los servicios de emergencia, lo que ha generado gran expectación entre los vecinos de la principal arteria del distrito de Usera.