Tercer detenido por la muerte a cuchilladas de un menor en Nochebuena en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer varón, de 20 años de edad y nacionalidad española, como presunto responsable del homicidio acaecido el pasado día 25 de diciembre en la calle Lagartera del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El Grupo VI de Homicidios se hizo cargo de la investigación que inicialmente se saldó con la detención de dos varones. Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar y localizar a un tercer individuo partícipe de la agresión. Por estos hechos, el pasado 29 de diciembre ha sido detenido este último autor como presunto responsable de un delito de homicidio, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se desencadenaron sobre las 2 de la madrugada del pasado 25 de diciembre tras una llamada de alerta al CIMACC-091, en la que se informaba de una pelea multitudinaria entre dos grupos de personas en la calle Lagartera. Al personarse en el lugar, los indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional hallaron a una víctima de 17 años de edad tendida en el suelo con múltiples heridas por arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil, quienes, tras continuar con las labores de asistencia y realizar una toracotomía (abrir la caja torácica y masajear el corazón directamente), solo pudieron certificar el fallecimiento del menor de edad. Una psicóloga del SAMUR atendió a un familiar desplazado al lugar.

A raíz del suceso, la Policía Nacional estableció un dispositivo especial de búsqueda en la zona para localizar a los implicados que habían huido del lugar. Los resultados de este despliegue se detallan a continuación: