Madrid instalará mesas estelares en miradores de la Sierra para disfrutar de experiencias de astroturismo

La Comunidad de Madrid instalará mesas estelares en miradores de la Sierra Oeste con el objetivo de facilitar la observación del cielo oscuro y sensibilizar sobre la importancia de conservar la oscuridad natural. Estos elementos interpretativos incorporan un diseño que recrea el cielo y permiten la lectura de contenidos sobre el paisaje y la astronomía incluso con baja iluminación. Los contenidos combinan fotografías, ilustraciones astronómicas, iconografía específica y elementos gráficos inspirados en la luz tenue de la noche.

De este modo, el Ejecutivo autonómico invita a conocer y disfrutar de experiencias de astroturismo en este entorno de la región, donde la presencia de montañas y valles, la ausencia de industrias y la estabilidad atmosférica hacen de este espacio uno de los más adecuados para observar las estrellas.

Así, bajo el lema Disfruta del cielo nocturno de Sierra Oeste. Vive las estrellas cerca de Madrid, se han iniciado una serie de actuaciones destinadas a proteger, interpretar y difundir la calidad del paisaje durante la noche, un activo que sitúa este lugar entre los mejores del centro peninsular para la contemplación astronómica.

Las mesas incluyen también explicaciones sobre la vida salvaje nocturna, la historia espacial de la zona vinculada con la NASA, la calidad del cielo y la contaminación lumínica, recomendaciones para la observación, diagramas de constelaciones, fases de la luna, así como referencias culturales y literarias que vinculan la noche con la identidad del territorio. Todo ello ofrece una experiencia educativa y sensorial que permite comprender la riqueza natural, científica y cultural de la Sierra Oeste tras la puesta del Sol.

Desde mediados del siglo XX, Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela han desempeñado un papel destacado en las comunicaciones espaciales, con una participación relevante en las misiones Apolo y en la investigación del espacio profundo. Este legado convierte al territorio en un enclave donde confluyen historia, ciencia y naturaleza.

A esta trayectoria se suma una planificación adecuada del alumbrado exterior, que incide de manera directa en la forma de percibir el entorno, realzando sus valores naturales, culturales y paisajísticos. Un diseño adecuado genera sensaciones, comunica con la ciudadanía, refuerza la identidad local y puede impulsar la economía a través de actividades de naturaleza.