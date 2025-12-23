Madrid mantiene su liderazgo en digitalización empresarial con el 25,5% de compañías de alta tecnología en España

La Comunidad de Madrid se consolida como la autonomía española líder en digitalización empresarial, con 19.933 compañías del sector de la alta tecnología asentadas en la región, lo que representa un 25,5% del total nacional. Además, concentra 194 empresas con más de 249 asalariados en este ámbito, lo que supone un 44,3% de todo el país, según datos elaborados a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta industria está aportando 353.700 afiliados en alta laboral, el 37,1% del total nacional, por lo que, de nuevo, la región encabeza el ranking en este aspecto, por delante de Cataluña, con 224.774 afiliaciones. Madrid es también la autonomía con mayor demanda de profesionales digitales. Entre agosto y noviembre de 2025, se han publicado 19.889 ofertas de trabajo vinculadas a labores relacionadas con el sector, el 33,2% de toda España, según el mapa del empleo de la Fundación Telefónica.

Asimismo, la Comunidad de Madrid es líder en la implantación de Inteligencia Artificial (IA). El 30,1% de las empresas madrileñas con diez o más empleados ya ha incorporado soluciones de IA en su actividad, lo que la sitúa nueve puntos por encima de la media española (21,1%) y por delante de regiones como Cataluña (25,6%), Comunidad Valenciana (20,6%) y País Vasco (20,6%).

Por otro lado, el gasto en sistemas de esta herramienta en las compañías supera los 360 millones de euros, el 63% del total del país, mientras que la inversión en seguridad en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) alcanza los 2.100 millones, el 47,6% del conjunto nacional, destacando el sector servicios como principal motor.

Estas cifras se reflejan también en el uso intensivo de recursos digitales y en la incorporación de talento especializado. El 22,5% de las empresas madrileñas de diez o más empleados cuentan con especialistas en TIC, situando a la región muy por encima de la media nacional (16,8%).

Más de 2.100 nuevas startups en 15 años

En los últimos 15 años se han creado en la Comunidad de Madrid más de 2.100 startups, que han generado cerca de 21.000 empleos y alcanzan una facturación conjunta de 3.500 millones de euros, lo que representa el 1,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Si el análisis se amplía al conjunto de compañías tecnológicas, incluidas aquellas con más de 15 años de trayectoria, el ecosistema madrileño suma alrededor de 3.500 compañías, 56.000 puestos de trabajo y 5.700 millones de euros en ventas. Además, las empresas emergentes de la región con menos de 15 años han captado una inversión acumulada de 5.900 millones, lo que la consolida como el principal polo tecnológico y de innovación de España.